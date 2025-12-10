Diletta Leotta annuncia la seconda gravidanza: il post social e l'abbraccio di Loris Karius

Diletta Leotta e Loris Karius diventeranno genitori per la seconda volta. La conduttrice di Dazn ha condiviso su Instagram un post che conferma la nuova gravidanza, accompagnato da un messaggio carico di emozione: “Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio”.

L’annuncio social e la foto di famiglia

A corredo del post, Leotta ha pubblicato una foto che ritrae l’intera famiglia: Karius, ex portiere del Liverpool oggi allo Schalke 04, abbraccia la conduttrice e la piccola Aria, poggiando una mano sulla pancia della compagna, già visibile.

Poco prima della pubblicazione del post, la bordocampista di Dazn aveva condiviso una storia su Instagram in cui mostrava la pancia accompagnata da un cuore bianco, anticipando l’annuncio ai suoi follower.

Un momento speciale per la coppia

Per Leotta e Karius si apre una nuova fase familiare, mentre la primogenita Aria si prepara a diventare sorella maggiore. Un Natale che la coppia ha scelto di raccontare attraverso un’immagine semplice e simbolica, subito diventata virale sui social.