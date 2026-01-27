Sondaggio Youtrend: il 14% degli italiani ritiene esagerato l'Olocausto

Un’indagine tra gli adulti italiani misura opinioni e dubbi sull’Olocausto: una quota non marginale ritiene che lo sterminio degli ebrei sia stato esagerato, mentre la maggioranza respinge con decisione questa tesi.

Un sondaggio condotto sulla popolazione maggiorenne in Italia fotografa il modo in cui viene percepita la Shoah. Dalla rilevazione emerge che una parte degli intervistati mette in dubbio le dimensioni dello sterminio degli ebrei compiuto nella Germania nazista.

Il 14% del campione condivide infatti l’idea che l’Olocausto sia stato amplificato. All’interno di questo gruppo, l’8% giudica l’affermazione sicuramente vera, mentre un ulteriore 6% la considera probabilmente corretta.

Leggi anche Sondaggio YouTrend: Fratelli d'Italia in crescita, Pd stabile, M5S in ripresa

Rapportando il dato alla popolazione adulta residente, pari a circa 49 milioni di persone, la stima porta a quasi 7 milioni di individui che aderiscono a questa posizione di stampo negazionista.

La maggioranza degli intervistati si colloca però su posizioni opposte. Per il 66% l’idea che il racconto della Shoah sia stato ingigantito è sicuramente falsa, mentre per un altro 9% è probabilmente falsa.

Resta infine una quota dell’11% che dichiara di non avere un’opinione definita sul tema, segnalando incertezza o mancanza di informazioni su uno dei capitoli più drammatici della storia europea del Novecento.