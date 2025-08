Sondaggio YouTrend: Fratelli d'Italia in crescita, Pd stabile, M5S in ripresa

Fratelli d'Italia rafforza la sua leadership, mentre il Partito Democratico resta stabile e il Movimento 5 Stelle torna a crescere. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio YouTrend realizzato per Sky TG24, aggiornato al 2 agosto.

Il partito guidato da Giorgia Meloni si conferma in testa con il 28,5% dei consensi, registrando un incremento di 0,4 punti rispetto alla rilevazione del 16 luglio. Il Pd rimane stabile al 22,1%, mantenendo il secondo posto. Il M5S sale al 13,4%, con un guadagno dello 0,7%.

Nel centrodestra, Forza Italia perde mezzo punto e scende all’8,4%, mentre la Lega cresce leggermente, salendo all’8,3%. In calo Alleanza Verdi Sinistra, che passa dal 7,3% al 6,9% (-0,4).

Tra le forze centriste, Azione cresce al 4,1% (+0,5), mentre arretrano sia +Europa (all’1,8%, -0,3) che Italia Viva (all’1,7%, -0,3). In lieve aumento Noi Moderati, che raggiunge lo 0,6% (+0,3).

Sul fronte delle riforme, gli italiani risultano divisi in caso di referendum costituzionale sulla giustizia: il 51% voterebbe sì per approvarla, il 49% no per respingerla. L’affluenza stimata si attesta al 55%, anche se per i referendum costituzionali non è richiesto il quorum.

Tra i punti chiave della riforma, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri raccoglie il favore del 47% degli intervistati, mentre il 29% si dice contrario. Per quanto riguarda la proposta di dividere il Consiglio Superiore della Magistratura in due sezioni distinte – una per i giudici e una per i pm – il 41% degli italiani si dichiara favorevole, il 35% contrario.