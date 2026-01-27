Can Yaman nega l'arresto a Istanbul e chiarisce il controllo di polizia

Home / Social News / Can Yaman nega l'arresto a Istanbul e chiarisce il controllo di polizia

Can Yaman nega l’arresto a Istanbul e parla di un controllo di routine: “Mi hanno fermato perché famoso, ma non hanno trovato nulla”. L’attore racconta i test eseguiti e il rientro in Italia, mentre è già tornato sul set in Spagna.