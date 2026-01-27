Can Yaman nega l'arresto a Istanbul e chiarisce il controllo di polizia
Can Yaman nega l’arresto a Istanbul e parla di un controllo di routine: “Mi hanno fermato perché famoso, ma non hanno trovato nulla”. L’attore racconta i test eseguiti e il rientro in Italia, mentre è già tornato sul set in Spagna.
Can Yaman interviene dopo le notizie circolate su un presunto fermo avvenuto a Istanbul il 10 gennaio 2026. L’attore turco, 36 anni, sostiene che non ci sia mai stato alcun arresto e parla di un controllo di routine in un locale notturno che frequenta abitualmente.
Spiega di essere conosciuto in quel posto e di scattare ogni giorno centinaia di foto con i fan. Quella sera, racconta, nel locale sono entrati circa 75 agenti per un’ispezione generale. Anche lui è stato controllato, ma solo perché personaggio pubblico, senza che emergesse nulla di irregolare.
Leggi anche Turchia, Proteste a Istanbul: scontri tra manifestanti e polizia dopo l'arresto del sindaco Ekrem Imamoglu
Yaman riferisce di aver collaborato subito con le forze dell’ordine. Dice di aver consegnato il telefono con password, di essersi sottoposto a esami del sangue e ad altri accertamenti, compreso il prelievo di un campione di capelli. Dopo i controlli, aggiunge, è stato lasciato libero.
Il giorno seguente l’attore era già in Italia. Sui social ha pubblicato immagini che lo ritraggono sorridente a Roma, con il Colosseo sullo sfondo. In un messaggio ha criticato parte della stampa turca e ha respinto l’idea di comportamenti legati a sostanze illegali durante indagini così estese.
Superato l’episodio, Yaman si concentra ora sul lavoro. È tornato sul set in Spagna per la nuova serie Il labirinto delle farfalle, dove interpreta Kaplan, ex agente segreto brillante e rigoroso che, dopo un tradimento e un raggiro, diventa uno degli uomini più ricercati del Paese.