Can Yaman a C'è Posta per Te nonostante il fermo a Istanbul

La presenza di Can Yaman a C’è Posta per Te resta confermata nonostante la notizia del suo fermo a Istanbul. La puntata, registrata prima dell’operazione antidroga, andrà regolarmente in onda come previsto dal palinsesto.

Can Yaman comparirà questa sera a C’è Posta per Te su Canale 5, anche se in mattinata è emersa la notizia del suo fermo nell’ambito di un’operazione antidroga condotta in Turchia. La decisione di mantenere la messa in onda è legata alla registrazione anticipata della puntata.

Il segmento con l’attore era stato infatti girato nei giorni precedenti, quando l’indagine non aveva ancora avuto sviluppi pubblici. Per questo motivo, il programma di Maria De Filippi procederà senza modifiche rispetto al palinsesto originario.

Leggi anche Can Yaman fermato a Istanbul durante un'operazione antidroga nei locali della movida

L’operazione delle forze dell’ordine si è svolta nella notte a Istanbul e ha interessato diversi locali notturni. I controlli, disposti dalla Procura, hanno coinvolto nove club frequentati da personaggi noti della scena mondana e dello spettacolo.

Durante una delle perquisizioni, gli agenti avrebbero trovato sostanze stupefacenti addosso a Can Yaman, presente nel locale come semplice cliente. Il fermo sarebbe avvenuto in flagranza, poiché non risultava un provvedimento di detenzione specifico nei suoi confronti.

Nell’ambito della stessa operazione sono state fermate altre sei persone, tra cui la cantante e attrice Selen Görgüzel. Tra i nomi coinvolti figurano anche influencer, proprietari di locali e alcuni manager legati all’organizzazione delle serate.

Secondo quanto emerso, a carico dell’attore turco risulterebbe già una precedente segnalazione per uso di stupefacenti. Questo elemento è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno ricostruendo eventuali collegamenti con la rete di consumo e distribuzione.

L’inchiesta resta aperta e punta a chiarire il ruolo dei locali della movida di Istanbul nel circuito dello spaccio. Intanto, sul fronte televisivo, la presenza dell’attore nel people show resta confermata, senza tagli o rinvii della puntata.