Uomo ucciso a Rogoredo, la famiglia contesta la versione dell'agente: il fratello entra nell'inchiesta

A Milano si riaccendono le tensioni dopo la morte di un 28enne durante un controllo antidroga a Rogoredo. I familiari contestano la ricostruzione dell’agente che ha sparato e chiedono verifiche approfondite su dinamica e responsabilità.

La morte di Abderrahim Mansouri, 28 anni, avvenuta a Rogoredo durante un servizio antidroga, continua a sollevare interrogativi. Il giovane marocchino è stato colpito da un agente che, secondo quanto riferito, avrebbe aperto il fuoco sostenendo di aver reagito a una minaccia armata.

I parenti della vittima non ritengono credibile questa ricostruzione e chiedono che ogni passaggio venga chiarito in modo rigoroso. Il fratello del 28enne, assistito dall’avvocata Debora Piazza, ha formalizzato la nomina come persona offesa nel procedimento, entrando così a pieno titolo nell’inchiesta aperta dalla magistratura.

Attraverso questo atto, la famiglia potrà seguire da vicino gli sviluppi investigativi, partecipando con propri consulenti agli accertamenti tecnici previsti. Tra questi rientrano l’autopsia sul corpo del giovane e le verifiche balistiche utili a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

La legale avrà inoltre la possibilità di svolgere indagini difensive parallele, raccogliendo elementi utili alla posizione dei familiari. L’obiettivo dichiarato è fare piena luce sull’accaduto e verificare se la sequenza descritta dall’agente trovi riscontro nei dati tecnici e medico-legali.

Debora Piazza si è già occupata in passato di vicende giudiziarie legate a morti avvenute in contesti di interventi delle forze dell’ordine. Tra i casi seguiti figura quello di Fares Bouzidi, coinvolto nell’episodio che costò la vita al 19enne Ramy Elgaml dopo un inseguimento di diversi chilometri a Milano nel novembre 2024.

In quell’indagine, che ha attirato ampia attenzione, la Procura ha chiuso gli accertamenti sia nei confronti di Bouzidi sia di sette carabinieri. L’avvocata assiste inoltre i familiari di Younes El Boussettaoui, il 39enne ucciso nel 2021 a Voghera, nel procedimento che vede imputato per omicidio volontario l’ex assessore alla sicurezza Massimo Adriatici.