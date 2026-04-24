Carmelo Cinturrino accusato di violenza su disabile a Rogoredo, nuova testimonianza shock nell'inchiesta

Carmelo Cinturrino è accusato di aver aggredito un ragazzo disabile nel boschetto di Rogoredo durante un presunto controllo legato alla droga. Un testimone racconta dettagli violenti che aggravano il quadro già pesante.

Le accuse contro Carmelo Cinturrino, ex assistente capo del commissariato di Mecenate, si fanno più gravi dopo la deposizione di un testimone oculare raccolta nell’ambito dell’incidente probatorio. L’uomo è già detenuto per l’omicidio di Abderrahim Mansouri ed è coinvolto in numerosi procedimenti per reati che vanno dal traffico di droga all’estorsione.

Secondo quanto emerge dai verbali, il testimone avrebbe assistito a una violenta aggressione nel boschetto di Rogoredo. Inizialmente si trovava su un ponte sopra l’autostrada, poi si sarebbe avvicinato per osservare meglio la scena. A suo dire, Cinturrino, conosciuto nella zona con il nome di “Luca”, avrebbe fermato un giovane disabile, identificato con un nome di fantasia, e lo avrebbe sollevato dalla carrozzina per perquisirlo con forza.

Il racconto descrive una sequenza di azioni sempre più dure. Il ragazzo sarebbe stato spogliato completamente mentre l’agente cercava droga o denaro. Rimasto nudo a terra, con i vestiti sparsi sull’erba, il giovane si sarebbe trovato in una condizione di totale vulnerabilità.

La situazione, secondo il testimone, sarebbe poi degenerata in un interrogatorio violento. Cinturrino avrebbe continuato a colpire il ragazzo chiedendo insistentemente droga e soldi. Di fronte alle risposte della vittima, che negava di avere qualsiasi cosa, l’uomo avrebbe infierito ulteriormente, arrivando a colpirlo anche con un martello alle costole.

Per i magistrati si tratta di uno dei passaggi più duri dell’intero fascicolo. La Procura considera queste dichiarazioni rilevanti per consolidare il quadro accusatorio prima dell’apertura del processo. La difesa, invece, contesta la credibilità dei testimoni e ha presentato denuncia contro sei persone ascoltate durante le indagini, sostenendo che i loro racconti non siano attendibili.