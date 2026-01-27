Federica Torzullo, genitori di Carlomagno morti per asfissia: cosa emerge dalle autopsie

I genitori di Claudio Carlomagno sono morti per asfissia, mentre proseguono le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo: autopsie, sequestri e nuovi accertamenti tecnici per chiarire ogni dettaglio della vicenda.

I primi riscontri medico-legali indicano che i genitori di Claudio Carlomagno sono deceduti per asfissia. L’esito arriva dagli esami autoptici svolti presso l’istituto di medicina legale della Sapienza di Roma, nell’ambito degli accertamenti successivi al ritrovamento dei corpi.

I due coniugi erano stati trovati senza vita sabato nella loro abitazione di Anguillara. Le autopsie sono state disposte dalla procura di Civitavecchia, che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, e hanno incluso anche prelievi destinati alle analisi tossicologiche, utili a verificare l’eventuale presenza di sostanze nell’organismo.

Leggi anche Federica Torzullo, i genitori di Claudio Carlomagno trovati impiccati: la lettera al figlio Davide

Parallelamente agli esami medico-scientifici, gli inquirenti hanno proceduto al sequestro della villa in cui vivevano i genitori dell’uomo. L’immobile è ora al centro di ulteriori attività investigative, con l’obiettivo di ricostruire con precisione il contesto in cui si sono verificati i fatti.

Nuove operazioni tecniche sono previste anche nell’abitazione di Anguillara dove è stata uccisa Federica Torzullo. I carabinieri del nucleo investigativo di Ostia, insieme agli specialisti del Ris, torneranno sul posto per una serie di accertamenti irripetibili, i primi dopo la confessione resa da Carlomagno.

Le verifiche riguarderanno inoltre la scatola nera installata sull’auto dell’uomo. L’analisi dei dati potrebbe offrire elementi utili a delineare con maggiore accuratezza gli spostamenti compiuti nei momenti chiave della vicenda.

Un ulteriore sopralluogo sarà eseguito anche nell’azienda riconducibile a Carlomagno. Gli investigatori concentrano l’attenzione soprattutto sulla ricerca dell’arma del delitto, che al momento non è stata ancora individuata.