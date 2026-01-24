Federica Torzullo, i genitori di Claudio Carlomagno trovati impiccati: la lettera al figlio Davide

Una tragedia familiare che si allarga dopo l’omicidio di Anguillara Sabazia: i genitori dell’uomo accusato del delitto sono stati trovati senza vita, lasciando una lettera indirizzata all’altro figlio.

Pasquale Carlomagno e Maria Messeni sono stati trovati impiccati nella loro abitazione di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Secondo quanto emerso, i due coniugi avrebbero lasciato una lettera per spiegare le ragioni del gesto.

Il dramma arriva a pochi giorni dall’omicidio di Federica Torzullo, uccisa nella villetta di famiglia. Per quel delitto è reo confesso il figlio dei due coniugi, Claudio Carlomagno, arrestato dopo il ritrovamento del corpo della moglie.

Leggi anche Federica Torzullo, Claudio Carlomagno ammette il femminicidio davanti al gip

La missiva sarebbe stata indirizzata all’altro figlio della coppia, Davide Carlomagno. A far scattare l’allarme è stata una zia di Claudio, preoccupata per l’assenza di risposte dopo ripetuti tentativi di contatto.

Nei giorni precedenti alla tragedia, Maria Messeni aveva rassegnato le dimissioni dal ruolo di assessore alla Sicurezza del Comune di Anguillara Sabazia. Un passo compiuto poco prima del duplice ritrovamento che ha scosso la comunità locale.