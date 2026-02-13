Killer Inn arriva in accesso anticipato su Steam

Killer Inn debutta su Steam in accesso anticipato: mistero, inganni e partite multigiocatore in un castello pieno di segreti. Square Enix lancia un’esperienza basata su deduzione e sopravvivenza.

Square Enix porta su PC Killer Inn, un gioco multigiocatore che mescola azione e deduzione sociale. Il titolo è già disponibile in accesso anticipato su Steam e catapulta i giocatori in un castello enigmatico, teatro di una competizione orchestrata da una misteriosa organizzazione chiamata Astra.

Ogni partita ruota attorno a ruoli assegnati in segreto. Da una parte ci sono i lupi, incaricati di eliminare gli altri partecipanti senza farsi scoprire. Dall’altra gli agnelli, chiamati a resistere, collaborare e smascherare i killer prima che sia troppo tardi. Sopravvivere o fuggire diventa l’unico obiettivo entro la fine della notte.

Il gioco propone diverse modalità, tra cui un tutorial per apprendere le basi e una modalità allenamento in solitaria per esplorare le mappe. Le partite standard coinvolgono fino a 24 giocatori, mentre le lobby personalizzate permettono sessioni su misura, ideali per gruppi di amici.

All’avvio sono disponibili due ambientazioni, Ala Lunum e Ala Solarium, con altri contenuti in arrivo nelle prossime settimane. Il sistema di progressione consente di sbloccare fino a 27 personaggi, ciascuno dotato di abilità specifiche. Alcuni possono essere ottenuti più rapidamente tramite acquisti opzionali.

Le dinamiche di gioco puntano su strategia e improvvisazione: raccogliere indizi, saccheggiare risorse, piazzare trappole o depistare gli avversari può fare la differenza. I giocatori possono anche personalizzare l’aspetto del proprio personaggio con oggetti cosmetici.

Per il lancio, sono previste due edizioni. La versione standard è disponibile a prezzo scontato per un periodo limitato, mentre l’edizione Super sostenitore include contenuti extra come personaggi aggiuntivi, skin esclusive e opzioni avanzate per le lobby personalizzate.

Durante questa fase di accesso anticipato, il team di sviluppo raccoglierà i feedback della community per affinare l’esperienza in vista dell’uscita completa.