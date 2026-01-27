FUNKO CELEBRA SAN VALENTINO CON PRODOTTI ESCLUSIVI

San Valentino è il giorno dell'anno in cui si celebra l'amore. Le sue origini risalgono addirittura ai tempi dell'Impero Romano, ed oggi è una delle feste più attese da tutte le coppie.

Per l'occasione, Funko celebra la Festa degli Innamorati con i suoi prodotti più iconici: dagli iconici e inimitabili Pop!, in irresistibili versioni dal colore rosa dei personaggi più amati, ai Bitty! Pop!, la nuova dimensione del collezionismo in formato micro, fino alla moda da indossare con i prodotti Loungefly, il brand premium specializzato nel dare vita al proprio fandom attraverso abbigliamento e accessori.

Ce n’è per tutti i gusti e tutte le età, basta andare sugli store ufficiali funko.com e loungefly.com e lasciarsi guidare dall’amore!