FUNKO CELEBRA SAN VALENTINO CON I SUOI PRODOTTI ESCLUSIVI

an Valentino è il giorno dell'anno in cui si celebra l'amore. Le sue origini risalgono addirittura ai tempi dell'Impero Romano, ed oggi è una delle feste più attese da tutte le coppie. Per l'occasione, Funko celebra la Festa degli Innamorati con i suoi prodotti più iconici: dai Pop! In vinile dall’irresistibile colore rosa, agli zaini e accessori della linea di abbigliamento e indossabili Loungefly.Ce n’è per tutti i gusti e tutte le età, basta andare su funkoeurope.com e lasciarsi guidare dall’amore!

Funko Fusion arriva su PS4 e Nintendo Switch - L’ampio roster di Funko Fusion arriva in digitale su PlayStation 4 e Nintendo SwitchOra sarà ancora più facile addentrarsi nella colossale Wonder Works Factory e imbarcarsi in un viaggio indimenticabile10:10 Games, in collaborazione con Funko, Inc. e Universal Products & Experiences, ha annunciato che Funko Fusion, il videogioco action-adventure che celebra alcuni dei più famosi brand della cultura pop, è ora disponibile in versione digitale su PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Funko Fusion lancia la modalità Co-op Online e il DLC Invincible - I fan potranno acquistare il nuovo contenuto scaricabile Invincible Pack contenente Atom Eve, Rex Splode e la tuta blu di Invincible. 10:10 Games, in collaborazione con Funko, Inc. (Nasdaq: FNKO) e Universal Products & Experiences, annunciano oggi l’uscita della modalità co-op online per Funko Fusion, disponibile da oggi per PC via STEAM e a partire dalla prossima settimana per PlayStation 5 and Xbox Series X|S.

Milan Games Week & Cartoomics - Funko protagonista - STAND E02 PADIGLIONE 9 DI FIERA MILANO RHO FUNKO CELEBRA LA CULTURA POP A MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS CON QUATTRO ESCLUSIVE Funko propone quattro Funko Pop! acquistabili in esclusiva durante i tre giorni di manifestazione. Saranno presenti anche la linea di accessori e abbigliamento Loungefly e i Bitty Pop!, i micro collezionabili di Funko.