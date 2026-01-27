Jet privato si rovescia al decollo a Bangor e prende fuoco: sei vittime, mistero sull'ultimo messaggio radio

Decollo nella tempesta, poi il rovesciamento e l’esplosione sulla pista: un jet privato si schianta a Bangor. Sei vittime e un ultimo messaggio radio inquietante riaccendono i dubbi sulle condizioni meteo e sul possibile ghiaccio accumulato sulle ali.

Un decollo serale sotto una violenta perturbazione invernale si è trasformato in tragedia sulla pista dell’aeroporto di Bangor, nel Maine. Il jet d’affari, partito poco dopo le 19:45, ha perso stabilità immediatamente dopo essersi staccato da terra, capovolgendosi e finendo in una devastante esplosione che ha illuminato il cielo scuro.

Negli attimi precedenti allo schianto, dalle comunicazioni radio sarebbe arrivata una frase insolita, «Sia fatta la luce», rimasta impressa tra gli operatori della torre di controllo. Subito dopo, la segnalazione concitata dell’emergenza: l’aereo risultava rovesciato sulla pista. L’incidente ha coinvolto un Bombardier Challenger 600, velivolo executive impiegato per spostamenti privati.

Le prime valutazioni tecniche puntano l’attenzione sulle condizioni meteo estreme. Il velivolo, atterrato ore prima e rimasto esposto al gelo della tempesta, potrebbe aver accumulato ghiaccio sulle superfici alari. Una formazione significativa avrebbe ridotto la portanza, rendendo incontrollabile la fase iniziale di salita, la più delicata del volo.

Il dipartimento di polizia locale ha confermato la morte delle sei persone a bordo. Tra le vittime figura Tara Arnold, 46 anni, avvocata di primo piano di uno studio legale di Houston, dove ricopriva un ruolo di vertice accanto al marito, tra i fondatori della società. Con lei viaggiavano altri membri del gruppo e il pilota Jacob Hosmer, 47 anni, professionista con esperienza recente presso la stessa organizzazione.

Tra i passeggeri identificati anche l’organizzatrice di eventi Shawna Collins. Le autorità aeronautiche federali e gli investigatori per la sicurezza dei trasporti stanno esaminando rottami, registrazioni e condizioni operative per chiarire le cause del disastro, avvenuto nel pieno di una tempesta invernale che ha messo a dura prova traffico aereo e infrastrutture.