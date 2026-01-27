Rider 18enne investito durante una consegna: caccia all'auto pirata tra Viareggio e Lido di Camaiore

Diciottenne investito durante una consegna serale sotto la pioggia: l’auto non si ferma e fugge. La famiglia chiede aiuto per identificare il conducente. Il ragazzo è stato operato, prognosi lunga e stop al lavoro per mesi.

Stava lavorando nonostante la pioggia battente, impegnato in una consegna a domicilio, quando la sua serata si è trasformata in un incubo. Un rider di 18 anni è stato travolto da un’auto mentre percorreva in scooter la strada verso Lido di Camaiore, finendo violentemente sull’asfalto. Il conducente del veicolo coinvolto non si è fermato a prestare soccorso e si è allontanato subito dopo l’impatto.

L’incidente risale alla sera di lunedì 12 gennaio. Il giovane stava viaggiando in direzione della località costiera quando, arrivato all’altezza di via Piave, si è trovato davanti una vettura. Ha tentato di evitare lo scontro frenando, ma non è riuscito a impedire la caduta. Secondo le prime informazioni raccolte, l’auto sarebbe una Dacia di colore blu.

A chiamare i soccorsi è stato un altro scooterista che procedeva poco distante e ha assistito alla scena. Il padre del ragazzo, Marco Baldisseri Vanni, ha rivolto un appello diretto a chi era al volante, invitandolo a riflettere su quanto accaduto e a farsi avanti. L’uomo sottolinea come, al di là dello shock iniziale, ci sarebbe stato il tempo per presentarsi alle autorità anche nei giorni successivi.

Le conseguenze per il giovane sono state serie. Dopo il ricovero, è stato necessario un intervento chirurgico e i medici hanno stabilito una prognosi di circa 60 giorni, comprendendo anche il percorso di riabilitazione. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori controlli per monitorare il recupero.

Il ragazzo, che risulta regolarmente assunto e coperto da assicurazione, non potrà tornare al lavoro per diversi mesi. La famiglia ha espresso riconoscenza verso l’azienda per cui presta servizio, gli agenti della polizia locale di Viareggio e i soccorritori intervenuti, che hanno garantito assistenza immediata dopo l’accaduto.