Sondaggio politico oggi: Fratelli d'Italia al 31,2%, Pd sale al 22,6%, M5S in calo

Nuove intenzioni di voto: si muovono i consensi tra i principali partiti, con variazioni leggere ma significative tra maggioranza e opposizioni secondo l’ultima rilevazione nazionale.

La fotografia più recente delle intenzioni di voto mostra un equilibrio che cambia per piccoli scarti percentuali ma con effetti rilevanti nei rapporti di forza. Il partito della presidente del Consiglio resta saldamente davanti a tutti, rafforzando ulteriormente la propria posizione nel panorama politico nazionale.

Fratelli d’Italia registra un lieve progresso e raggiunge il 31,2%, confermandosi primo partito. Anche il Partito Democratico guadagna terreno: la formazione guidata da Elly Schlein cresce di due decimali e si porta al 22,6%, consolidando il ruolo di principale forza di opposizione.

Segno opposto per il Movimento 5 Stelle, che continua a perdere consenso. La flessione di tre decimali lo fa scendere al 12,1%, riducendo ulteriormente la distanza dai partiti di media dimensione che inseguono nella parte centrale della classifica.

Tra le forze della coalizione di centrodestra, Forza Italia arretra e si ferma all’8,2%, mentre la Lega non mostra variazioni e resta stabile all’8%. Nello stesso segmento, Verdi e Sinistra avanzano dal 6,4% al 6,6%, segnando uno dei movimenti positivi più evidenti della rilevazione.

Più indietro, nel gruppo dei partiti sotto la soglia del 5%, Azione si attesta al 3%. Italia Viva si colloca al 2%, seguita da +Europa all’1,3% e da Noi Moderati all’1,1%, numeri che delineano un’area centrista e moderata ancora frammentata nei consensi.