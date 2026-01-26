ANNUNCIATO IL DRAGON BALL GAME PROJECT AGE 1000

Bandai Namco Entertainment Inc. ha annunciato “AGE 1000”, il più recente DRAGON BALL Game Project, durante l’evento “Dragon Ball Genkidamatsuri” tenutosi domenica 25 gennaio 2026.

DRAGON BALL Game Project “AGE 1000”

L’universo di DRAGON BALL continua a espandersi con un nuovo mondo e i suoi personaggi completamente originali – tutti creati da Akira Toriyama. Previsto per il 2027, il progetto “AGE 1000” introdurrà ancora più personaggi unici al progredire dell’avventura. Nel reveal trailer i fan possono assistere al debutto di qualcuno mai visto prima – disegnato da Akira Toriyama stesso – all’interno del nuovo mondo di DRAGON BALL, “AGE 1000”.

Per il trailer copiare l'indirizzo sotto e incollarlo su youtube:

https://www.youtube.com/watch? v=HW4vLS8HIzs

Maggiori informazioni su questo progetto saranno comunicate al Dragon Ball Games Battle Hour 2026, che si terrà negli Stati Uniti il 18 e 19 aprile 2026 (PST).

Dragon Ball Games Battle Hour 2026

Arrivato al suo sesto anno, il Dragon Ball Games Battle Hour è stato creato con l’obbiettivo di trasmettere gli ultimi aggiornamenti su DRAGON BALL, un franchise che continua a espandersi grazie a manga, anime, film, videogiochi, figure e giocattoli. Anche quest’anno presenteremo una enorme line-up di contenuti che rappresentano DRAGON BALL oggi.

All’evento di quest’anno, i fan potranno trovare un palco speciale con i più recenti annunci e diversi torni per titoli come DRAGON BALL FighterZ, DRAGON BALL SUPER CARD GAME MASTERS, DRAGON BALL SUPER CARD GAME FUSION WORLD e DRAGON BALL SUPER CARD GAME Fusion World Digital.

Inoltre, l’evento offrirà moltissimi altri contenuti, come altri palchi e stand per i diversi giochi di DRAGON BALL, come i nuovi titoli DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA e DRAGON BALL: Sparking! ZERO insieme con merchandise e tanto altro.