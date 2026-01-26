Kate Middleton si allena a curling, i reali pronti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026 sarà anche un vertice informale delle monarchie europee: tra atleti del passato e nuove generazioni, molti reali uniranno impegni istituzionali e passione sportiva, con alcuni già in allenamento per vivere i Giochi da protagonisti.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 non richiameranno soltanto leader politici e autorità istituzionali, ma anche un’ampia rappresentanza delle famiglie reali europee. Tra incontri ufficiali e presenza sugli spalti, i sovrani trasformeranno l’evento in un grande crocevia internazionale legato allo sport.

Tra i primi nomi spicca la principessa Anna del Regno Unito, figlia di Elisabetta II. Attiva nel movimento olimpico e alla guida della British Olympic Association, vanta un passato da atleta: partecipò ai Giochi di Montreal del 1976 nell’equitazione. Lo sport attraversa tutta la sua famiglia: l’ex marito Mark Phillips conquistò un oro olimpico e la figlia Zara ha ottenuto un argento a Londra 2012.

Nel frattempo, i principi del Galles stanno affinando la tecnica sul ghiaccio. Kate e William hanno scelto il curling come esperienza diretta verso l’atmosfera olimpica, allenandosi in Scozia con due protagonisti della disciplina, Bruce Mouat e Jennifer Dodds, all’interno dell’accademia nazionale britannica.

Il volto più legato alla dimensione agonistica resta il principe Alberto di Monaco. Ha preso parte a cinque edizioni dei Giochi invernali nel bob ed è stato portatore della fiamma olimpica negli anni Novanta. Anche la moglie Charlene ha un passato da atleta d’élite, avendo rappresentato il Sudafrica nel nuoto ai Giochi di Sydney. Per il sovrano monegasco, lo sport è anche strumento diplomatico, come dimostra l’impegno in iniziative internazionali legate alla pace.

Dalla Spagna arriverà re Felipe VI, appassionato velista con un’esperienza olimpica a Barcellona 1992. Con lui la regina Letizia e le figlie Leonor e Sofia. Tra i più giovani presenti figurano però i gemelli di Monaco, Jacques e Gabriella, destinati a essere tra i volti reali più osservati della manifestazione.

La Norvegia sarà rappresentata da re Harald e dalla regina Sonja, con il principe ereditario Haakon pronto a sostenere gli atleti delle discipline sulla neve. Dal Belgio e dai Paesi Bassi sono previste delegazioni numerose, mentre dalla Svezia arriverà Carlo XVI Gustavo, legato ai Giochi anche per ragioni personali, e la principessa Victoria, attesa in occasione delle Paralimpiadi.

Anche la Danimarca sarà presente con la coppia reale che si conobbe durante un’Olimpiade australiana, a conferma di quanto i Giochi abbiano inciso nelle storie personali di diverse monarchie europee, ora pronte a ritrovarsi in Italia sotto il segno dello sport.