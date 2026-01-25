Tempesta di gelo negli Stati Uniti: New York sotto la neve, morti e voli cancellati

Un’ondata di gelo senza precedenti colpisce gli Stati Uniti: neve, blackout e trasporti bloccati. New York è tra le città più colpite, con vittime accertate e migliaia di voli cancellati mentre l’emergenza si estende a gran parte del Paese.

Una violenta tempesta invernale sta mettendo in difficoltà gli Stati Uniti, dal Sud al Nord. Le autorità segnalano almeno sette vittime complessive, cinque delle quali a New York, mentre oltre 23 Stati hanno dichiarato lo stato di emergenza. Le temperature percepite sono crollate fino a -30 gradi, con valori anche 40 gradi sotto le medie stagionali.

L’impatto riguarda un’area vastissima, con oltre 185 milioni di persone coinvolte. L’ondata di gelo rappresenta il primo banco di prova per l’amministrazione federale dopo i recenti ridimensionamenti delle risorse destinate alla protezione civile. Il presidente ha riferito di essere costantemente aggiornato e ha assicurato che la Fema è pronta a intervenire a supporto degli Stati colpiti.

Leggi anche Tempesta di ghiaccio negli Stati Uniti, New York alle prese con neve e gelo record

Le conseguenze sono evidenti sul fronte energetico. Circa 800mila utenze risultano senza elettricità, soprattutto nel Sud. Il Tennessee è tra gli Stati più colpiti, con oltre 290mila blackout. A Nashville i tecnici segnalano tempi di ripristino lunghi a causa di alberi e pali abbattuti dal ghiaccio, mentre la popolazione corre nei supermercati per fare scorte.

A New York il bilancio delle vittime è salito rapidamente. Il sindaco Zohran Mamdani ha confermato cinque decessi legati al freddo estremo, sottolineando i rischi mortali per le fasce più vulnerabili. La polizia aveva già rinvenuto tre corpi tra Manhattan e Brooklyn. Altri due morti per ipotermia sono stati segnalati in Louisiana, nella contea di Caddo.

Il gelo ha mandato in tilt anche i trasporti. Oltre 12mila voli sono stati cancellati tra oggi e domani in tutto il Paese. All’aeroporto nazionale Ronald Reagan di Washington sono stati annullati più di 800 collegamenti in un solo giorno. Scuole chiuse o lezioni a distanza in numerose città, da New York a Dallas, mentre le autorità avvertono che la tempesta potrebbe interessare fino a 240 milioni di cittadini.