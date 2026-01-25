Mamma 24enne uccisa a Nizza davanti al figlio: arrestato un sospettato

Angelo Caputo | 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane madre di 24 anni è stata assassinata a colpi di pistola nel centro di Nizza mentre era in auto con il figlio di sei mesi. Gli inquirenti hanno fermato un uomo sospettato di aver partecipato all’agguato.

mamma 24enne

L’agguato è avvenuto in pieno centro a Nizza, dove una donna di 24 anni, Lizabete, è stata colpita mortalmente mentre si trovava in macchina con il figlio di appena sei mesi seduto accanto a lei. L’omicidio ha scosso la città della Costa Azzurra per la brutalità dell’azione e per la presenza del bambino durante l’attacco.

Secondo le prime ricostruzioni investigative, ad agire sarebbero state due persone. Uno dei presunti responsabili, un uomo di 45 anni, è stato individuato e fermato a Grasse, all’interno del complesso residenziale Cité des Fleurs. Le indagini si sono concentrate fin da subito su legami personali e familiari della vittima.

Leggi anche Nizza, madre 25enne uccisa in auto davanti al figlio: caccia a due killer

Gli elementi raccolti dagli investigatori portano a ipotizzare un contesto di violenze domestiche. L’uomo arrestato era già noto alle forze dell’ordine: pochi giorni prima del delitto era stato fermato per violenza aggravata e in passato era stato coinvolto in un’indagine per stupro, poi archiviata. In Portogallo risultano inoltre precedenti per reati contro il patrimonio.