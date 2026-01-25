Mamma 24enne uccisa a Nizza davanti al figlio: arrestato un sospettato

Una giovane madre di 24 anni è stata assassinata a colpi di pistola nel centro di Nizza mentre era in auto con il figlio di sei mesi. Gli inquirenti hanno fermato un uomo sospettato di aver partecipato all’agguato.

L’agguato è avvenuto in pieno centro a Nizza, dove una donna di 24 anni, Lizabete, è stata colpita mortalmente mentre si trovava in macchina con il figlio di appena sei mesi seduto accanto a lei. L’omicidio ha scosso la città della Costa Azzurra per la brutalità dell’azione e per la presenza del bambino durante l’attacco.

Secondo le prime ricostruzioni investigative, ad agire sarebbero state due persone. Uno dei presunti responsabili, un uomo di 45 anni, è stato individuato e fermato a Grasse, all’interno del complesso residenziale Cité des Fleurs. Le indagini si sono concentrate fin da subito su legami personali e familiari della vittima.

Gli elementi raccolti dagli investigatori portano a ipotizzare un contesto di violenze domestiche. L’uomo arrestato era già noto alle forze dell’ordine: pochi giorni prima del delitto era stato fermato per violenza aggravata e in passato era stato coinvolto in un’indagine per stupro, poi archiviata. In Portogallo risultano inoltre precedenti per reati contro il patrimonio.