Nizza, madre 25enne uccisa in auto davanti al figlio: caccia a due killer

Una giovane madre è stata uccisa a colpi di pistola mentre guidava nel centro di Nizza. In auto con lei c’era il figlio di sei mesi, rimasto illeso. La polizia cerca due uomini fuggiti in scooter.

Il pomeriggio del 21 gennaio 2026 il traffico del centro di Nizza è stato scosso da un agguato improvviso. Una donna di 25 anni è stata colpita a morte mentre era alla guida della propria auto, con accanto il figlio di appena sei mesi.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, due uomini su uno scooter avrebbero affiancato il veicolo, aprendo il fuoco a distanza ravvicinata. Subito dopo l’attacco, i responsabili si sono dileguati tra le strade della città.

L’episodio è avvenuto intorno alle 18 nei pressi dell’Avenue Henri-Matisse. Ferita gravemente, la giovane ha perso il controllo dell’auto e si è accasciata sul sedile prima dell’arrivo dei soccorsi.

I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarla, ma per la 25enne non c’è stato nulla da fare. Il bambino, estratto dall’abitacolo, è stato trasferito in ospedale per accertamenti ed è stato dichiarato fuori pericolo.

Le forze dell’ordine stanno valutando diverse piste investigative, tra cui un possibile regolamento di conti legato ad ambienti criminali o al traffico di droga. Le ricerche dei due sicari proseguono senza sosta in tutta l’area urbana.