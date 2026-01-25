Salvini ribadisce la leadership della Lega e attacca Zelensky: Così si rischia la disfatta

Home / Social News / Salvini ribadisce la leadership della Lega e attacca Zelensky: Così si rischia la disfatta

Salvini rivendica la linea della Lega, respinge le voci su cambi di leadership e lancia messaggi netti agli alleati, agli avversari interni e sul conflitto in Ucraina, ribadendo identità, numeri e posizionamento politico.