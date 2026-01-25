Anziano trovato dopo 20 anni in uno scantinato senza luce a Helsinki

Un uomo di 80 anni è stato trovato dopo aver vissuto per due decenni in uno scantinato buio e senza servizi. Il ritrovamento è avvenuto a Helsinki durante un intervento della polizia, che ora indaga sulle responsabilità.

Per oltre vent’anni ha vissuto in un seminterrato privo di illuminazione naturale e senza servizi igienici. L’uomo, oggi ottantenne, è stato individuato e soccorso dalla polizia, che lo ha trasferito immediatamente in ospedale per le cure necessarie.

L’episodio si è verificato nel quartiere di Metsälä, nella zona nord di Helsinki. Gli agenti sono intervenuti lunedì 19 gennaio 2026 in una villetta indipendente, facendo irruzione nei locali dopo una segnalazione che ha portato alla scoperta della situazione.

Leggi anche Palermo: Anziano di 85 anni trovato morto a Bagheria, possibile attacco di cani

All’interno dell’abitazione sono state fermate due persone di sesso maschile e una donna. I tre sono stati arrestati in un primo momento e successivamente rilasciati, mentre gli accertamenti sono proseguiti per chiarire il loro ruolo nella vicenda.

Secondo quanto riferito dall’ispettore responsabile delle indagini, Jari Korkalainen, non è escluso che l’anziano si fosse trasferito nello scantinato di propria volontà. Con il passare degli anni, però, le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate in modo significativo.

Gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi, tra cui un possibile sfruttamento della vulnerabilità dell’uomo o una segregazione legata a motivi economici. Al centro degli accertamenti restano i rapporti tra le persone che abitavano la casa e le circostanze che hanno permesso una permanenza così lunga in condizioni estremamente precarie.