Marcella Bella tra carriera, famiglia e polemiche televisive

Tra musica, televisione e vita privata, il ritratto di Marcella Bella ripercorre successi, battute d’arresto e momenti personali complessi, dal legame con il fratello Gianni fino alle recenti polemiche televisive.

Marcella Bella sarà ospite a Verissimo in una puntata domenicale, per un’intervista che intreccia percorso artistico e vicende personali. Reduce dall’esperienza a Ballando con le stelle, la cantante è uscita allo spareggio nell’ottava puntata, esibendosi in coppia con il suo maestro di ballo.

Nata a Catania il 18 giugno 1952 con il nome di Giuseppa Marcella Bella, firma il primo contratto discografico a soli 16 anni. La consacrazione arriva nel 1973 con la vittoria al Festivalbar grazie al brano “Io domani”, che segna l’inizio di una carriera destinata a durare decenni.

Dopo una fase meno fortunata nei primi anni Novanta, culminata con l’album “Sotto il vulcano”, la popolarità torna a crescere nel 2005 con il ritorno sul palco dell’Ariston e la canzone “Uomo bastardo”. In totale ha pubblicato oltre 25 album, celebrando mezzo secolo di attività con “50 Anni di Bella Musica”, uscito nel 2019.

Nel 2024 è tornata a Sanremo con “Pelle Diamante”, brano dedicato alla determinazione femminile. In passato si è anche avvicinata alla politica, candidandosi alle europee del 2004 con Alleanza Nazionale, esperienza successivamente rinnegata dalla stessa artista.

Un capitolo centrale della sua vita resta il rapporto con il fratello Gianni Bella, cantautore e compositore. Il grave ictus che lo ha colpito ha segnato profondamente la cantante, spingendola a rallentare l’attività professionale per stargli accanto durante la lunga fase di recupero.

Sul piano privato, alla fine degli anni Settanta incontra l’imprenditore milanese Mario Merello. Dalla loro relazione nasce nel 1980 il primogenito Giacomo; il matrimonio arriva nel 1989, seguito dalla nascita di Carolina e Tommaso. In precedenza aveva avuto una breve relazione con Red Canzian dei Pooh.

L’esperienza a Ballando con le stelle non è stata priva di tensioni. Alcuni giudizi della giuria, ritenuti eccessivi e fuori luogo, hanno acceso polemiche sul linguaggio utilizzato in studio. La vicenda si è poi chiusa con le scuse pubbliche di uno dei giurati, dopo le critiche ricevute.