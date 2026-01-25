Gloria De Lazzari, il dolore della madre e l'arresto a Manchester: Perché era ancora libero?

Il caso di Gloria De Lazzari, trovata senza vita a Manchester, sembra arrivare a una svolta con l’arresto di un uomo già condannato in passato per un omicidio simile avvenuto durante un rapporto estremo.

La morte di Gloria De Lazzari, 45 anni, originaria di Roncade in provincia di Treviso e residente nel Regno Unito da circa dieci anni, potrebbe essere vicina a una soluzione giudiziaria. La donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Manchester, soffocata nella notte tra domenica e lunedì.

Le indagini della polizia britannica hanno portato all’arresto di un uomo di 33 anni, fermato con l’accusa di omicidio. Si tratta di James Morton, che viveva nello stesso quartiere della vittima e che ora è al centro dell’inchiesta.

Leggi anche Omicidio di Sara Campanella: il dolore della madre e l'appello alla denuncia

Secondo quanto emerso, l’arrestato avrebbe alle spalle un precedente particolarmente grave: nel 2017 era stato condannato per aver ucciso la sua allora fidanzata sedicenne durante un rapporto sessuale estremo. Un elemento che ha riacceso interrogativi e dolore tra i familiari di Gloria.

Nei giorni scorsi si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto. L’uomo dovrà comparire nuovamente in aula lunedì 26 gennaio davanti alla Crown Court, dove verranno valutati i prossimi passaggi del procedimento giudiziario.