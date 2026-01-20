Flavio Ubirti sceglie Nicole Belloni a Uomini e Donne e Martina Cardamone reagisce alle critiche

Flavio Ubirti chiude il suo percorso a Uomini e Donne scegliendo Nicole Belloni e spiegando che con Martina Cardamone, nonostante l’affetto, la compatibilità caratteriale non bastava per una relazione duratura.

Flavio Ubirti ha concluso il suo trono a Uomini e Donne optando per Nicole Belloni dopo mesi di esterne e riflessioni, preferendola a Martina Cardamone per motivi legati alla compatibilità emotiva e caratteriale.

Nel corso della puntata andata in onda il 19 gennaio 2026 su Canale 5, il tronista ha prima affrontato il momento con Martina, spiegando che nei mesi insieme ha vissuto emozioni intense ma anche incomprensioni che lo hanno portato a dubitare della possibilità di un futuro stabile.

Durante il suo discorso, Ubirti ha ricordato i momenti significativi vissuti con Martina, ammettendo che in alcuni istanti si “scioglieva” al suo sguardo, ma ha sottolineato come le differenze di carattere avrebbero potuto causare sofferenza a entrambi.

La decisione finale di uscire dallo studio insieme a Nicole Belloni, con la quale ha percepito una maggiore sintonia, è stata accolta con reazioni contrastanti sui social: molti spettatori hanno criticato il tronista, accusandolo di scegliere con la «testa e non con il cuore», mentre altri hanno apprezzato la sua maturità emotiva.

Martina, in seguito alla messa in onda, ha condiviso riflessioni sui social interpretate da alcuni fan come un commento al rapporto con Flavio, mentre Nicole, pur emozionata, ha vissuto la scelta con intensità e aspettative.