Studente quindicenne arriva a scuola con un machete nello zaino: intervengono i carabinieri

Un controllo in aula porta alla scoperta di un’arma nello zaino di uno studente minorenne. L’intervento immediato dei docenti evita disordini e fa scattare le procedure di sicurezza previste dalla scuola.

La mattina di ieri, in un istituto tecnico di Budrio, nel territorio bolognese, un ragazzo di 15 anni si è presentato a lezione con un machete nascosto nello zaino. La presenza della lama è emersa durante l’attività didattica, quando una docente ha notato l’oggetto e ha subito dato l’allarme.

La segnalazione ha portato all’arrivo dei carabinieri presso l’Istituto tecnico Giordano Bruno. I militari hanno identificato lo studente, cittadino italiano, e lo hanno accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito. L’arma è stata sequestrata per evitare qualsiasi rischio.

Leggi anche Studente di 18 Anni Accoltellato a Scuola a La Spezia, È in Condizioni Critiche

Al termine delle verifiche, il giovane è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere. Successivamente è stato riaffidato ai genitori, come previsto dalla normativa per i minori coinvolti in episodi di questo tipo.

Il dirigente scolastico Giovanni Tosiani ha chiarito che la situazione è stata gestita senza tensioni, sottolineando come l’intervento tempestivo abbia garantito la sicurezza all’interno dell’istituto e impedito momenti di panico tra studenti e personale.