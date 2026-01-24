Jacques Moretti, dalla detenzione alla villa di Lens: dove vive il titolare del Le Constellation

Dopo la scarcerazione su cauzione, Jacques Moretti si è trasferito in una grande residenza a Lens, nel Canton Vallese. Una villa acquistata prima della tragedia di Crans-Montana, ora al centro dell’attenzione mentre l’inchiesta sull’incendio prosegue.

Jacques Moretti ha lasciato il carcere di Sion dopo aver versato una cauzione da 200mila franchi svizzeri, equivalenti a circa 215mila euro. L’imprenditore era detenuto dal 9 gennaio nell’ambito dell’indagine sull’incendio scoppiato la notte di Capodanno nel locale Le Constellation a Crans-Montana, tragedia che ha provocato la morte di 40 persone.

La liberazione è stata concessa dal tribunale cantonale del Vallese, che ha imposto una serie di restrizioni. Moretti non può uscire dai confini svizzeri ed è obbligato a presentarsi ogni giorno presso una stazione di polizia, misure pensate per garantire la sua disponibilità durante le fasi dell’inchiesta.

Dopo l’uscita dal carcere, Moretti si è stabilito in una villa situata nel villaggio di Lens, a breve distanza da Crans-Montana. L’abitazione, immersa in un contesto alpino e con vista sulle montagne, è una proprietà indipendente di oltre 500 metri quadrati acquistata nel 2024.

L’immobile risulta essere stato pagato interamente in contanti e si trova in una zona dove l’imprenditore e la sua compagna gestiscono diverse attività. All’esterno della casa, nel giardino, sono ancora presenti i giochi dei figli, segno di una quotidianità rimasta sospesa dopo gli eventi di inizio anno.

La villa di Lens è gravata da due ipoteche rilevanti: una da 741.600 franchi svizzeri e un’altra da 598.900 franchi, per un totale che supera 1,3 milioni di franchi, pari a quasi un milione e mezzo di euro. Garanzie simili pesano anche sulle società riconducibili alla coppia, con esposizioni complessive superiori ai 4,5 milioni di euro.

Nel corso degli interrogatori, Jacques Moretti ha respinto l’esistenza di casseforti segrete o di liquidità occultata, dichiarando di non disporre di fondi nascosti. Intanto, la sua presenza nella residenza di Lens è stata notata anche dalle telecamere, che lo hanno ripreso brevemente sulla terrazza dell’abitazione.