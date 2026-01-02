Crans-Montana, chi sono Jacques e Jessica Moretti proprietari del locale Le Constellation

Jacques e Jessica Moretti sono i proprietari di Le Constellation a #Crans-Montana, locale coinvolto nella tragedia della notte di Capodanno, che ha causato 47 vittime. La coppia gestisce il locale da tempo e si trova al centro di questa drammatica vicenda.

Dietro il locale Le Constellation di Crans-Montana, scenario della tragedia avvenuta nella notte di Capodanno, ci sono Jacques e Jessica Moretti, coppia nella vita e nel lavoro. L’incendio scoppiato durante i festeggiamenti ha provocato la morte di 47 persone, trasformando una serata di festa in uno dei più gravi disastri mai registrati nella località svizzera.

Secondo le ricostruzioni, Jessica Moretti si trovava all’interno del bar nel momento in cui sono divampate le fiamme. La donna ha riportato ustioni a un braccio, mentre il marito non era presente nel locale al momento dell’incidente, trovandosi in un’altra struttura gestita dalla famiglia.

I coniugi Moretti sono infatti titolari anche di un secondo esercizio nella zona, il ristorante Le Vieux Chalet a Lens, noto per una cucina legata alle tradizioni corse. La struttura risulta al momento chiusa temporaneamente.

Un amico di lunga data della coppia, Jean-Thomas Filippini, è riuscito a contattare Jessica Moretti poco dopo l’accaduto. L’uomo ha raccontato di conoscere i due da circa dieci anni e di aver condiviso con loro diverse esperienze musicali, esibendosi più volte nel locale di Crans-Montana con il gruppo I Vagabondi.

Negli ultimi mesi, Jacques Moretti stava lavorando all’idea di organizzare un festival dedicato alle canzoni corse, progetto che avrebbe dovuto coinvolgere la comunità locale. Solo poche settimane prima della tragedia, il gruppo si era esibito anche nella chiesa di Crans-Montana.

Trasferitisi in Svizzera nei primi anni Duemila, i Moretti avevano rilevato Le Constellation nel 2015, trovandolo in condizioni di forte degrado. Nel giro di poco tempo lo avevano trasformato in uno dei locali più frequentati della zona, soprattutto durante l’alta stagione turistica.

La struttura era in grado di accogliere fino a 300 persone al suo interno, diventando un punto di riferimento per residenti e visitatori. Chi li conosce descrive Jacques e Jessica Moretti come lavoratori instancabili, profondamente legati alla Corsica, dove tornavano ogni volta che ne avevano l’opportunità.