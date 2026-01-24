Chiara Ferragni rilancia sui social: Sono ancora democratici. L'idea di un libro prende forma

Crede ancora nella forza dei social e guarda al futuro con maggiore libertà: Chiara Ferragni racconta cosa ha imparato dopo due anni complessi, tra consapevolezza personale, scelte sbagliate e nuovi progetti ancora in fase di riflessione.

Chiara Ferragni continua a considerare i social network uno spazio aperto e accessibile, capace ancora oggi di far emergere nuove voci. Secondo l’imprenditrice digitale, anche partendo da zero sarebbe possibile costruire una community solida, a patto di avere qualcosa di autentico e interessante da condividere.

Alle spalle, però, restano due anni che lei stessa definisce complessi. Un periodo che, pur tra difficoltà personali e professionali, le ha restituito una sensazione di sollievo. Oggi si dice più libera, soprattutto nell’esprimersi, senza quei vincoli che avevano segnato il recente passato.

Leggi anche Fedez e Chiara Ferragni: fine di un'unione sui social, blocco reciproco su Instagram

Da questa esperienza, Ferragni racconta di aver tratto insegnamenti contrastanti. Da un lato, ha imparato a dare maggiore valore a sé stessa come persona, ridimensionando il peso del personaggio pubblico. Dall’altro, nei momenti più delicati ha compreso quanto sia facile distinguere chi resta per reale affetto da chi si avvicina solo per convenienza.

Il bilancio personale è quello di una crescita accelerata. Quei due anni, ammette, le hanno dato una maturità che normalmente richiederebbe molto più tempo, lasciandole anche una punta di disillusione in più rispetto al passato.

Ripensando alla gestione del suo percorso imprenditoriale, Ferragni riconosce alcuni errori. Avrebbe voluto circondarsi di figure con maggiore esperienza e ammette che l’organizzazione è stata affrontata come se si trattasse di una startup, quando in realtà era ormai diventata una media azienda strutturata.

Ora lo sguardo è rivolto al ritorno alla quotidianità, vissuto con entusiasmo. La sensazione di libertà, spiega, rappresenta il punto di partenza per qualsiasi progetto futuro. Anche la comunicazione cambierà, adattandosi a una nuova fase più consapevole.

Il concetto guida per ciò che verrà è uno solo: coerenza. L’obiettivo è scegliere iniziative sempre più allineate con ciò che è oggi, senza forzature. Tra le ipotesi sul tavolo, anche quella di scrivere un libro: non una certezza, ma un’idea che ha iniziato a farsi spazio.