Australian Open, Djokovic agli ottavi dopo un episodio rischioso
Novak Djokovic supera un momento di forte tensione ma chiude il match e conquista gli ottavi agli Australian Open 2026. Un gesto rischioso nel secondo set riporta alla mente un precedente pesante, senza però conseguenze disciplinari.
Novak Djokovic avanza agli ottavi di finale degli Australian Open 2026 dopo una vittoria in tre set sull’olandese Botic van de Zandschulp, superato con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6 (7-4). Il serbo, testa di serie numero quattro, chiude il match disputato il 24 gennaio mostrando solidità nei momenti chiave.
L’incontro sembra scorrere senza scossoni nei primi due parziali, con Djokovic sempre in controllo del ritmo e degli scambi. Nel terzo set, però, l’equilibrio aumenta e l’olandese riesce a portare la sfida al tie-break, dove l’esperienza del campione di Belgrado fa la differenza.
Il momento più delicato arriva nel secondo set, sul punteggio di 4-2 per Djokovic. Con il punto già assegnato, il serbo colpisce una pallina che rischia di finire addosso a una raccattapalle. L’episodio richiama alla memoria il caso degli US Open 2020, ma questa volta la traiettoria evita conseguenze e nessun provvedimento viene adottato.
Superato lo spavento, Djokovic chiude l’incontro e guarda avanti. Agli ottavi affronterà il vincente della sfida tra il ceco Jakub Mensik, testa di serie numero 14, e lo statunitense Ethan Quinn, in un tabellone che continua a offrire incroci interessanti.