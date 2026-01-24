Magic: The Gathering – L’Eclissi di Lorwyn

Wizards of the Coast ha lanciato oggi L’Eclissi di Lorwyn, l’ultima espansione per il gioco di carte collezionabili di fama mondiale Magic: The Gathering (MTG). Attraversa il confine verso il giorno eterno di Lorwyn e affronta l’inquietante paesaggio distorto e la Magia selvaggia di Landa Tenebrosa. Scopri il tuo vero io sotto il chiaro di luna perpetuo di questo piano dai due volti.Ogni luce proietta un’ombra…

Bentornati su Lorwyn-Landa Tenebrosa, il piano di luce e ombra. Lorwyn-Landa Tenebrosa era un tempo un piano che oscillava tra i suoi due aspetti: Lorwyn, dove il sole non tramonta mai del tutto, e Landa Tenebrosa, dove la luna attraversa cicli interminabili in una fredda notte. Ma molto è cambiato negli anni trascorsi dalla nostra ultima visita. I due aspetti del piano hanno iniziato a filtrare l’uno nell’altro, il giorno nella notte e la notte nel giorno.

Ora, quattro studenti del primo anno di Strixhaven, Abigale, Kirol, Tam e Sanar, si sono imbattuti in una Via dei Presagi e si sono ritrovati in questo nuovo mondo misterioso. Ajani e Liliana si sono subito messi sulle loro tracce per indagare sulla loro scomparsa, mentre il conflitto tra Lorwyn e Landa Tenebrosa si inasprisce. Forze elementali si scontrano, volti familiari riemergono e il destino del piano è appeso a un filo.Meccaniche nuove e di ritorno

Un ritorno su Lorwyn-Landa Tenebrosa per Magic: The Gathering porta nel paesaggio meccaniche nuove e vecchie, catturando l’essenza della dualità tra i due aspetti del piano.

Queste meccaniche includono:

Iridescenza, una parola abilità che mette in risalto abilità che tengono conto del numero di colori tra i permanenti che controlli. Ogni abilità iridescenza utilizza questo numero in modo diverso.

Piagare, una nuova azione definita da parola chiave che sfrutta la caratteristica distintiva di L’Eclissi di Lorwyn: i segnalini -1/-1. Un uso evidente è rendere più deboli le creature avversarie. Un uso meno evidente è rendere più deboli le tue creature. Ma perché? Una ragione è piagare, una nuova azione definita da parola chiave. Ci sono molti motivi per piagare. Spesso è un costo che paghi, per esempio, per attivare un’abilità o come costo addizionale per lanciare una magia. Anche se i segnalini -1/-1 non sono l’ideale per le tue creature, in questa espansione esistono diversi modi per rimuoverli. Questi effetti non solo annullano le penalità a forza e costituzione dei segnalini, ma spesso offrono anche ulteriori benefici.

Cangiante, una parola chiave che ritorna e che permette alla carta che la possiede di essere ogni tipo di creatura. Le creature con cangiante potrebbero essere chiunque o qualunque cosa. È un Umano. È una Capra. È un Surrakar.

Affini: un tipo di carta che ritorna e che viene aggiunta alle carte non creatura per permettere loro di avere tipi di creatura. Per esempio, essere affine permette a Dispetti dei Boggart di essere anche un Goblin. Questo significa che è una carta Goblin nel tuo grimorio, nel tuo cimitero e così via. Quindi, se cerchi nel tuo grimorio una carta Goblin, puoi trovare Dispetti dei Boggart.

Carte bifronte, che racchiudono la natura trasformativa di Lorwyn e Landa Tenebrosa, rivelando un aspetto diverso di questi personaggi su ciascuna faccia mentre attraversano i diversi aspetti del piano. Tutte le carte bifronte di questa espansione sono carte bifronte non modali, precedentemente note come carte bifronte che si trasformano. Ciò significa che, a differenza di alcune carte bifronte, non hanno costi di mana sul retro e, quando le lanci, puoi lanciare solo la loro faccia frontale.

Scegli tra Luce e Ombra

Ciascuno dei due mazzi Commander di L’Eclissi di Lorwyn presenta un comandante leggendario legato a Lorwyn o a Landa Tenebrosa, offrendo un nuovo modo di giocare al formato più popolare di Magic: The Gathering. Guida le tue forze con la Danza degli Elementi di Cenerina o la Maledizione della Piaga di Zietta Ool. Due Comandanti leggendari, due lati della dualità di Lorwyn. Abbraccia il potere dell’armonia oppure sfrutta il potenziale della contaminazione nella tua prossima serata Commander.Collezionare L’Eclissi di Lorwyn

Le illustrazioni di Rebecca Guay hanno aiutato i giocatori a innamorarsi del piano di Lorwyn-Landa Tenebrosa, e ora mette il suo talento al servizio di L’Eclissi di Lorwyn in questa versione serializzata di Portatore di Germogli Amari. Numerata individualmente e ricca di sapore fatato, questa carta è degna delle Alte Fate.

Questa versione del Portatore di Germogli Amari compare solo nei Collector Booster di L’Eclissi di Lorwyn. Le versioni serializzate del Portatore di Germogli Amari possono comparire nei Collector Booster di qualsiasi lingua, ma la carta sarà sempre in inglese. Le carte serializzate hanno meccaniche identiche alle loro versioni non serializzate.

Mettiti comodo con una tazza di tè dei boggart e rilassati con una storia grazie a queste carte con bordo favola. Questo trattamento presenta un nuovo bordo della carta che richiama i classici libri di fiabe, completa di illustrazioni in tema. Le carte con bordo favola si trovano sia in versione non foil che foil nelle buste di gioco e nei Collector Booster.

Il nostro team di Booster Fun giapponese ha preso 10 carte da L’Eclissi di Lorwyn e le ha reinventate nello stile dei negozi di hobbistica giapponesi, con un bordo speciale che fa risaltare davvero i simboli di mana e le illustrazioni. Per i veri collezionisti appassionati che cercano le carte più lucenti, le carte in stile vetrina Giappone con foil infranto aggiungono un ulteriore livello di bellezza scintillante. Le carte in stile vetrina Giappone compaiono solo nei Collector Booster.

Le carte Special Guest raccolgono una selezione di carte amatissime dai fan dalla storia di Magic e le reinventano sotto il sole e la luna di Lorwyn-Landa Tenebrosa. Tra queste, si potranno trovare classici ricreati con illustrazioni con uno stile con incisioni su legno, come se gli abitanti del piano avessero realizzato queste carte con le proprie mani. La versione non foil di queste carte si trova nelle buste di gioco, mentre la versione foil si trova nei Collector Booster.

Artisti amati di Magic dai blocchi di Lorwyn e Landa Tenebrosa torneranno su alcune carte senza bordo di questa espansione. Ogni carta presenta un artista che ha lavorato alle nostre prime visite sul piano, portandolo nella nostra ultima interpretazione di Lorwyn/Landa Tenebrosa. Queste carte sono disponibili nelle buste di gioco e nei Collector Booster sia in versione foil che non foil.

Un lato è Lorwyn, l’altro è Landa Tenebrosa, e insieme formano un ciclo spettacolare di shockland senza bordo. Queste carte reversibili mostrano entrambi gli aspetti del piano su una sola carta. Queste carte sono meccanicamente identiche alle loro controparti nel classico bordo di Magic e si trovano sia in versione non foil che foil nelle buste di gioco e nei Collector Booster.