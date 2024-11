Fondamenti di Magic: The Gathering esce oggi

Fondamenti di Magic: The Gathering esce oggi, inaugurando una nuova era di giocoIl nuovo set di Magic: The Gathering include le leggende da tutto il Multiverso più amate dai fan per i giocatori del presente e del futuro

Wizards of the Coast ha lanciato oggi Fondamenti , l'ultimo set di Magic: The Gathering che aprirà la strada al gioco Standard fino al 2029! Fondamenti presenta potenti carte nuove ericonfermate dalla leggendaria storia di Magic, offrendo un'esperienza di gioco quintessenziale nonché un punto di accesso ideale per unirsi all’Adunanza.

Il meglio di Magic, tutto in un unico posto

Fondamenti è il Magic classico che conoscete e amate, modernizzato per una nuova era di gioco. I fan di vecchia data apprezzeranno il ritorno di carte e artisti amati, mentre i nuovi giocatori verranno introdotti al meglio della vasta collezione di Planeswalker, Terre e Leggende del Multiverso! Indipendentemente dallo stile di gioco o dal livello di esperienza, Fondamenti ha qualcosa per tutti, giocatori passati, presenti e futuri!

Iniziate un nuovo viaggio

Da coloro che si uniscono all’Adunanza per la prima volta fino ai veterani del Multiverso, Fondamenti offre a chiunque una formazione speciale per sfruttare al meglio la propria esperienza di collezionismo: Il Kit per Principianti è il luogo in cui inizia il viaggio! Include tutti gli elementi essenziali per una tipica esperienza di Magic, tra cui due diversi mazzi per imparare giocando, un libretto di riferimento, speciali tappetini di Fondamenti e mazzi bonus per giocare facilmente con un amico. La Starter Collection è il miglior punto di partenza per i collezionisti! Questo cofanetto contiene oltre 350 carte base per tutti i colori e gli stili di gioco, per potenziare tanto i mazzi dei principianti quanto quelli dei veterani, grazie a tutorial e consigli degli esperti. Buste di Jumpstart di Fondamenti per il gioco immediato. Tutto ciò che occorre fare per costruire un mazzo è mescolarne due insieme; con una collezione tematica di 20 carte per Fondamenti, le combinazioni sono illimitate! Buste di gioco e Collector Booster per approfondire Fondamenti e scoprire tutto ciò che Magic ha da offrire. Sia che si tratti di giocare draft con gli amici usando le buste di gioco che di estrarre le carte illustrate più belle ed esclusive dei Collector Booster, i giocatori avranno la possibilità di espandere la propria collezione con grande stile.

Un'esperienza di collezionismo di Magic senza tempo

Scoprite Magic al suo meglio con una collezione di splendidi trattamenti in arrivo su Fondamenti, con Planeswalker iconici, luoghi memorabili e storie provenienti dai suoi trent'anni di storia. Con 70 carte senza bordo, tra cui le carte con trattamento speciale Eclipse Mana Foil, i giocatori potranno immergersi nell'esperienza essenziale del collezionista mettendo le mani su carte nuove e ristampate disponibili solo nei Collector Booster.

Magic: The Gathering a Lucca Comics & Games 2024 - Magic: The Gathering conferma la sua presenza a Lucca Comics & Games 2024, portando una serie di contenuti ed esperienze imperdibili per appassionati e nuovi giocatori. Lo stand sarà situato presso il Padiglione Carducci, stand CAR313, e offrirà ai visitatori la possibilità di immergersi nel mondo del gioco di carte collezionabili più celebre al mondo.

Rivelate le carte di Magic: The Gathering Secret Lair al New York Comic Con - Oggi, in occasione di un panel esclusivo al New York Comic Con, Wizards of the Coast (Hasbro)ha rivelato le prime carte diMagic: The Gatheringche saranno basate sui personaggi più amati dai fanMARVEL e sulle loro iconiche storie. Per la prima volta in assoluto, i fan diMagic: The Gathering potranno toccare con mano le carte di Magic: The Gathering ispirate a MARVEL grazie ad un SuperdropSecret Lair in vendita dal 4 novembre.

Magic: The Gathering - Grandi avventure per piccole creature con Bloomburrow! - Wizards of the Coast presenta Bloomburrow, nuovo set per il famosissimo gioco di carte collezionabili Magic: The Gathering (MTG). Ambientato in un fantastico universo silvestre, primo mondo interamente non umano di Magic, Bloomburrow è il luogo in cui coraggio e grandi poteri risiedono nelle creature più piccole.