Michelle Hunziker compie 49 anni: la casa elegante a Milano tra design e dettagli ricercati

Michelle Hunziker festeggia 49 anni tra affetti e quotidianità milanese. Dalla colazione con le figlie agli interni di design della casa a CityLife, uno sguardo sulla vita privata e sull’appartamento condiviso sui social.

Il 24 gennaio segna un nuovo compleanno per Michelle Hunziker, che raggiunge quota 49 anni mantenendo un’energia che da sempre la contraddistingue. La giornata inizia in modo semplice, con la colazione condivisa insieme alle figlie Sole e Celeste, un rito quotidiano che racconta molto del suo equilibrio tra lavoro e famiglia.

Nata il 24 gennaio 1977 a Sorengo, nei pressi di Lugano, la conduttrice è cresciuta in Svizzera. Dopo il diploma in lingue straniere, si è avvicinata alla danza moderna, disciplina che ha contribuito a formare la sua presenza scenica. L’infanzia non è stata priva di difficoltà, segnata da problemi familiari legati alla dipendenza del padre, con cui il rapporto si è ricucito solo negli ultimi anni prima della sua scomparsa nel 2001.

Oggi la showgirl vive a Milano, nel quartiere CityLife, insieme alle due figlie avute dal matrimonio con Tomaso Trussardi. L’abitazione, spesso mostrata attraverso i social, riflette uno stile curato e contemporaneo, dove convivono comfort e gusto estetico.

Negli ambienti spiccano elementi d’arredo di design, come sedie dal prezzo che parte da 399 euro l’una, abbinate a materiali raffinati. Una parete rivestita in velluto aggiunge profondità e calore allo spazio, creando un contrasto elegante con le linee moderne dell’appartamento.

Completa la casa un piccolo terrazzo, pensato come estensione naturale della zona giorno. Uno spazio raccolto, ideale per momenti di relax, che contribuisce a definire l’atmosfera sofisticata ma vissuta dell’abitazione milanese.