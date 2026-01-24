Taglio e piega gratuiti per chi dona i capelli ai giovani ustionati di Crans-Montana

Un gesto concreto che unisce bellezza e solidarietà parte dal Trevigiano e arriva fino alla Svizzera: donare i capelli diventa un aiuto reale per giovani vittime di gravi ustioni, con un’iniziativa che sta coinvolgendo sempre più persone.

Taglio e piega senza costi per chi decide di donare almeno 30 centimetri di capelli. È questa la proposta solidale lanciata da Laura Martignago, parrucchiera di Musano, in provincia di Treviso, che ha scelto di trasformare il proprio lavoro in un aiuto concreto.

Anche il suo salone, Laura Hair, ha aderito alla raccolta nata in Svizzera per la creazione di parrucche destinate ai ragazzi rimasti feriti nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Un’iniziativa che, nel giro di poco tempo, ha acceso l’attenzione di molte persone.

Il riscontro è stato immediato. Il telefono del salone continua a squillare, tra chi chiede informazioni, chi ha già deciso di donare e chi si sta organizzando per arrivare anche da fuori zona pur di partecipare al progetto solidale.

Per Laura, però, non si tratta di un’esperienza nuova. Da anni promuove raccolte di capelli destinate ai malati oncologici, una realtà che conosce bene e che affronta con particolare sensibilità.

Perdere i capelli, spiega, è uno dei momenti più difficili nel percorso di cura. La rasatura completa rappresenta spesso un passaggio emotivamente complesso, che segna profondamente chi lo vive.

Una parrucca, in questo contesto, può diventare molto più di un semplice accessorio. È uno strumento capace di restituire dignità, sicurezza e forza a chi sta affrontando una fase delicata della propria vita.

L’invito ora è rivolto anche agli altri parrucchieri italiani. L’obiettivo è creare una rete più ampia possibile, coinvolgendo più saloni e aumentando così il numero di donazioni, per offrire un sostegno concreto a chi ne ha più bisogno.