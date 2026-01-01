Incendio a Crans-Montana, chi sono gli italiani dispersi: i nomi dei giovani coinvolti

Dopo l'incendio a #Crans-Montana, si sono delineati i primi dettagli sui giovani italiani ancora irreperibili. Le informazioni ufficiali sono in aggiornamento e i nomi dei coinvolti vengono comunicati con cautela dalle autorità italiane e svizzere.

Emergono ore dopo la tragedia di Crans-Montana i primi riscontri sulla presenza di cittadini italiani tra le persone ancora irreperibili. Le informazioni ufficiali restano frammentarie e in continua evoluzione, con numeri che variano a seconda delle verifiche incrociate tra autorità italiane e svizzere.

Secondo quanto riferito dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, i connazionali dispersi sarebbero diciannove, mentre una dozzina di italiani risulta ricoverata in diversi ospedali della Svizzera. Una stima che, ha spiegato lo stesso ministro, risente della confusione iniziale e delle difficoltà nell’identificazione delle persone coinvolte.

Dati differenti arrivano dall’ambasciata italiana a Berna, che parla al momento di sei dispersi, precisando però che non è ancora stata trasmessa dalle autorità locali una lista ufficiale. L’unità di crisi della Farnesina, insieme alla rete consolare, continua a incrociare le segnalazioni per chiarire il quadro complessivo.

Una parte dei feriti è già stata identificata: dodici italiani hanno un nome certo e tre di loro sono stati trasferiti all’ospedale Niguarda di Milano. Altri restano sotto osservazione in strutture sanitarie svizzere, spesso in condizioni che rendono complessa la verifica dell’identità, tra assenza di documenti e stati di incoscienza.

Tra le persone che non hanno ancora dato notizie di sé figura Giovanni Tamburi, 16 anni, in vacanza a Crans-Montana con il padre. La madre ha lanciato un appello pubblico dopo aver perso ogni contatto con il figlio nelle ore successive all’incendio.

Ancora nessuna informazione anche su Emanuele Galeppini, 17 anni, nato a Genova e residente da tempo a Dubai con la famiglia. Il ragazzo si trovava all’interno del locale colpito dall’incendio e il padre ha chiesto aiuto attraverso i media per rintracciarlo.

Altre segnalazioni parlano di due sedicenni di Milano, Riccardo Minghetti e Chiara Costanzo, anch’essi indicati come dispersi. L’elenco potrebbe includere anche altri due minorenni, la cui posizione resta al vaglio delle autorità impegnate nelle operazioni di verifica.