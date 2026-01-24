Bonus bollette luce, gas e acqua: soglia Isee più alta dal 2026
Dal 2026 cambiano i requisiti economici per ottenere i bonus sociali su luce, gas, acqua e rifiuti. Arera aggiorna la soglia Isee, ampliando l’accesso automatico agli sconti per le famiglie in difficoltà.
A partire dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore nuove regole per l’accesso ai bonus sociali sulle utenze domestiche. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha comunicato l’aggiornamento della soglia Isee necessaria per ottenere gli sconti destinati ai nuclei in condizioni economiche svantaggiate.
Il limite di reddito per il riconoscimento automatico dei bonus elettrico, gas, idrico e rifiuti sale dagli attuali 9.530 euro a 9.796 euro. Rimane invece invariata a 20.000 euro la soglia prevista per le famiglie numerose con almeno quattro figli fiscalmente a carico.
L’adeguamento deriva dal meccanismo di aggiornamento periodico stabilito dal decreto del 29 dicembre 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico, che tiene conto della variazione media dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata negli ultimi tre anni.
Il sistema dei bonus sociali, introdotto nel 2007 e progressivamente ampliato, prevede agevolazioni differenziate in base al servizio. Per l’energia elettrica lo sconto corrisponde a una riduzione del 30% della spesa annua dell’utente medio, calcolata al lordo delle imposte.
Nel caso del gas naturale, l’agevolazione consiste in una riduzione del 15% della spesa al netto delle imposte. Per il servizio idrico integrato è garantita una fornitura agevolata pari a 50 litri per abitante al giorno, mentre sulla tassa rifiuti è applicato uno sconto del 25% sull’importo dovuto.
Le agevolazioni vengono riconosciute in modo automatico e possono essere cumulate tra loro. Per beneficiarne è sufficiente presentare all’Inps la Dichiarazione Sostitutiva Unica, necessaria per ottenere l’attestazione Isee aggiornata.