Sarah Jessica Parker e Chris Noth, fine dell'amicizia dopo le accuse: Mi ha voltato le spalle

Lo strappo tra due volti simbolo di Sex and the City emerge anni dopo lo scandalo che ha travolto lui. Accuse negate, silenzi pesanti e un’amicizia spezzata senza confronto diretto.

Chris Noth ha raccontato apertamente la rottura con Sarah Jessica Parker, spiegando di non avere più alcun rapporto con l’attrice. L’interprete di Mr. Big ha detto di essersi sentito escluso e abbandonato, senza aver mai ricevuto una telefonata o un messaggio dopo l’esplosione del caso che lo ha coinvolto.

Nel 2021 l’attore era stato accusato di aggressione sessuale da tre donne, accuse che ha sempre respinto con decisione. In quel periodo, secondo il suo racconto, Parker non avrebbe cercato un confronto diretto per ascoltare la sua versione dei fatti, scelta che ha lasciato un segno profondo nel loro rapporto.

La distanza si è accentuata quando Sarah Jessica Parker, insieme a Cynthia Nixon e Kristin Davis, ha firmato una dichiarazione pubblica di sostegno alle donne che avevano denunciato. Un gesto che Noth non si aspettava, non tanto come difesa incondizionata, quanto come presa di posizione senza un dialogo privato preliminare.

L’attore ha spiegato che, a parti invertite, avrebbe agito diversamente, cercando un contatto personale prima di qualunque esposizione pubblica. Questo clima di rancore avrebbe portato anche a un episodio discusso: un “mi piace” messo da Noth a un commento critico contro il premio alla carriera assegnato a Parker, interpretato da molti come una reazione immatura.

Oggi Chris Noth, 61 anni, è padre di Orion e Keats, di 18 e 5 anni. Nel 2023 ha ammesso un tradimento ai danni della moglie Tara Wilson, precisando però che l’infedeltà non costituisce un reato. Sulle accuse di molestie, continua a ribadire la propria innocenza.