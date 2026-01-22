Crans-Montana, Jessica Moretti respinge le accuse dopo dieci ore di interrogatorio

A Crans-Montana prosegue l’inchiesta sulla tragedia del Constellation: davanti ai magistrati è comparsa anche Jessica Moretti, interrogata per dieci ore sulla notte dell’incendio che ha causato decine di vittime.

Mercoledì 21 gennaio, a Sion, Jessica Maric Moretti è stata ascoltata a lungo dagli inquirenti. L’audizione, durata circa dieci ore, ha ricostruito in modo minuzioso ogni passaggio della notte in cui il locale Constellation è stato devastato dalle fiamme.

Secondo la ricostruzione, la sequenza degli eventi è partita dalle 1:26 del primo gennaio. Secondo dopo secondo, gli investigatori hanno analizzato movimenti, comunicazioni e decisioni assunte poco prima dell’incendio che ha provocato 40 morti e 116 feriti.

Leggi anche Crans-Montana, spettacolo con bengala e cameriere sulle spalle: le accuse a Jessica Moretti

Moretti, proprietaria del locale insieme al marito Jacques, è indagata per omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo. Nel corso dell’interrogatorio avrebbe ribadito di aver invitato il personale a prestare attenzione alle bottiglie, raccomandando di tenerle inclinate per ridurre i rischi.

Il marito era stato ascoltato il giorno precedente e si è ripresentato anche ieri in procura. Al momento resta in stato di arresto, in attesa della decisione del Tribunale sulle misure coercitive, che potrebbe concedere la libertà dietro una cauzione di 200 mila franchi.

Durante la sua audizione, Jacques Moretti ha respinto ogni addebito, dichiarando di non ritenersi responsabile per quanto accaduto. La stessa linea difensiva è stata mantenuta anche dalla moglie, che ha negato qualsiasi condotta negligente.

Tra i punti ancora da chiarire figura lo spegnimento delle telecamere di sorveglianza del Constellation, avvenuto alle 1:23, pochi minuti prima che scoppiasse l’incendio. Un dettaglio considerato centrale per comprendere la dinamica della strage di Crans-Montana.

L’inchiesta prosegue con l’analisi dei verbali, delle registrazioni disponibili e delle testimonianze raccolte, mentre gli inquirenti cercano di ricostruire con precisione la catena di responsabilità legata alla tragedia del Constellation.