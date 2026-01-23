Crans-Montana, Jacques Moretti libero dopo il pagamento della cauzione
Il tribunale cantonale del Vallese ha disposto la liberazione di Jacques Moretti dopo il versamento di una cauzione. L’imprenditore resterà sottoposto a rigide misure di controllo mentre proseguono le indagini.
Il tribunale di Sion ha ordinato la scarcerazione di Jacques Moretti, accogliendo la richiesta di rilascio dietro pagamento di una cauzione. L’imprenditore, proprietario del bar Le Constellation, si trovava nel carcere di Sion dal 9 gennaio.
Per ottenere la libertà, Moretti ha versato 200mila franchi svizzeri, una somma pari a circa 215mila euro. La decisione è stata formalizzata dal tribunale cantonale del Vallese attraverso una comunicazione ufficiale.
Nonostante l’uscita dal carcere prevista nelle prossime ore, l’imprenditore resterà soggetto a misure alternative pensate per ridurre il rischio di fuga. Tra gli obblighi imposti figurano il divieto di lasciare la Svizzera e la presentazione quotidiana presso una stazione di polizia.