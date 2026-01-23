Crans-Montana, dimessi due studenti a Milano: cure ancora lunghe. Eleonora Palmieri mostra le ustioni

Due studenti feriti nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana lasciano oggi l’ospedale di Milano. Restano cure e riabilitazione. Migliorano anche le condizioni di una 15enne, mentre una giovane mostra sui social i segni delle ustioni.

Arriva un segnale incoraggiante dall’ospedale Niguarda: due ragazzi italiani coinvolti nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana vengono dimessi e rientrano a casa dopo settimane di ricovero.

L’annuncio è stato dato dall’assessore al Welfare della Lombardia, Guido Bertolaso, al termine di una visita nel reparto che li ha seguiti. La prognosi è stata sciolta dai medici, consentendo il ritorno a domicilio dei due studenti milanesi.

I ragazzi, entrambi iscritti a licei scientifici della città, non hanno però concluso il percorso di cura. Li attende una fase impegnativa di riabilitazione e medicazioni, con accessi programmati in ospedale più volte alla settimana.

Le terapie sono state organizzate soprattutto nel pomeriggio, così da favorire un graduale rientro alla vita quotidiana. Secondo i sanitari, entro un paio di settimane potrebbero tornare a scuola, un’ipotesi che all’arrivo in ospedale non appariva scontata.

Uno dei due giovani era stato trasferito a Milano il primo gennaio, direttamente dall’ospedale di Sion con elicottero regionale. L’altro era giunto il giorno successivo da Losanna, dopo un primo trattamento in Svizzera.

Restano sotto osservazione anche le condizioni di Elsa Rubino, 15 anni di Biella, ancora ricoverata a Zurigo. La ragazza si è risvegliata dal coma nelle ultime ore, notizia accolta con sollievo dai medici italiani in costante contatto con la struttura svizzera.

Per lei il percorso terapeutico sarà lungo e complesso. Quando le condizioni lo permetteranno, potrebbe essere trasferita in Italia, con l’ipotesi di proseguire le cure in un centro ustioni specializzato.

Intanto, sul fronte social, Eleonora Palmieri ha deciso di rendere visibili le conseguenze dell’incendio al locale Constellation. La 29enne ha pubblicato immagini del suo volto segnato dalle ustioni, attirando grande attenzione online.

Le fotografie sono state rilanciate anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sulle condizioni dei feriti e sull’impatto umano del rogo.