Crans-Montana, Eleonora Palmieri mostra le ustioni e racconta la sua rinascita

Dopo l’incidente di Crans-Montana, Eleonora Palmieri racconta il suo percorso di cura con immagini e parole di speranza, mostrando sui social i segni delle ustioni e la determinazione a tornare alla vita di prima.

Eleonora Palmieri, 29 anni, veterinaria originaria del Riminese, è stata trasferita dall’ospedale Niguarda di Milano al Centro Grandi Ustionati di Cesena per poter restare più vicina alla famiglia. Una scelta condivisa con l’équipe medica dopo venti giorni di ricovero.

Il suo arrivo in Romagna è avvenuto in condizioni cliniche considerate stabili. I sanitari hanno confermato la prosecuzione di un percorso basato su fisioterapia, riabilitazione e medicazioni, senza la necessità immediata di interventi chirurgici.

Le ustioni hanno interessato il volto, le gambe e soprattutto una mano. Nonostante le ferite, Eleonora ha scelto di mostrarsi sui social, pubblicando un breve video in cui racconta il proprio cammino con gratitudine verso chi le è stato accanto nei momenti più difficili.

Nel reparto di Cesena è seguita da un’équipe multidisciplinare specializzata nella gestione delle grandi ustioni. I medici parlano di un’evoluzione positiva, pur sottolineando che il recupero richiederà ancora tempo e costanza.

La giovane veterinaria ha chiesto riserbo e rispetto della privacy per sé e per i genitori, ma continua a condividere frammenti della sua quotidianità, spesso accompagnati dalle immagini dei suoi animali, simbolo di una passione che resta centrale nella sua vita.

«Ogni giorno è un passo verso il mio obiettivo», ha scritto Eleonora in uno dei suoi messaggi, ribadendo come il lavoro e l’amore per la professione rappresentino la sua principale fonte di forza durante la riabilitazione.

Secondo i medici, il percorso di guarigione è già ben avviato, anche se non è possibile stabilire con precisione i tempi necessari per un recupero completo. La priorità resta consolidare i progressi e accompagnare la paziente in tutte le fasi della ripresa.