Huawei lancia HUAWEI Mate X7

Il capolavoro pieghevole che inte-gra soluzioni evolute per la fotografia mobile e l’affidabilità

Durante l'evento di lancio dei prodotti flagship Huawei tenutosi a Dubai l’11 dicembre 2025, Huawei ha svelato ufficialmente il suo ultimo smartphone pieghevole top di gamma, HUAWEI Mate X7. Guidato dalla filosofia di superare ogni limite, HUAWEI Mate X7 vanta un design sottile ma robusto e prestazioni elevate, che includono un comparto fotografico di livello flag-ship.

Leggi anche iPhone 12 Pro Max - Huawei Mate 40 Pro - Google Pixel 5: quale scegliere per le foto?

Negli ultimi sette anni, Huawei ha contribuito in modo significativo all’evoluzione della tecno-logia dei dispositivi pieghevoli, spinta da una ricerca incessante di progressi sia nella struttura che nelle performance. Con innovazioni rivoluzionarie in termini di design, capacità fotografi-che, affidabilità e prestazioni, HUAWEI Mate X7 raggiunge un equilibrio ideale tra eleganza premium e potenza senza compromessi, offrendo un’esperienza d’uso avanzata che contri-buisce a definire nuovi standard nel segmento.

Un comparto fotografico senza rivali: catturare la realtà, ridefinire la visione

HUAWEI Mate X7 contribuisce a ridefinire la fotografia mobile con un sistema di fotocamere di livello professionale che compete con i migliori smartphone tradizionali. La fotocamera True-to-Colour raggiunge un'impressionante riproduzione del colore superiore del 43% e un aumento del 96% dell'acquisizione di luce, eliminando in modo intelligente le dominanti cro-matiche in ambienti con illuminazione difficile. Dai paesaggi urbani in penombra ai vivaci mer-cati notturni con luci articolate, questa fotocamera assicura che ogni momento sia catturato con una vivacità sorprendente e un'atmosfera coinvolgente.

Per migliorare ulteriormente la nitidezza delle immagini, la fotocamera Ultra Lighting HDR integra un innovativo design ottico a quattro elementi e una lente in vetro da 0,4 mm. Queste innovazioni permettono di ottenere immagini significativamente più nitide, garantendo chia-rezza ed esposizione ottimale sia in piena luce diurna sia in ambienti interni complessi, con-tribuendo al profilo notevolmente sottile del HUAWEI Mate X7.

In aggiunta, la fotocamera macro con teleobiettivo da 50MP di HUAWEI Mate X7 integra un sistema periscopico compatto con zoom ottico 3.5x e capacità macro. Questo assicura imma-gini ad alta definizione a tutte le lunghezze focali, catturando dettagli nitidi sia nelle scene più ampie che nei particolari più piccoli.

Oltre alle eccezionali capacità fotografiche, la nuova tecnologia Ultra HDR Video di HUAWEI Mate X7 offre una gamma dinamica di 17.5 EV per video in 4K ad alta definizione. Gli utenti possono ottenere riprese di livello professionale con colori più ricchi e dettagli cristallini, sia sotto la luce diretta del sole che in condizioni di scarsa illuminazione.

Affidabilità senza compromessi: progettato per resistere

La rivoluzionaria architettura ultra-affidabile di HUAWEI Mate X7 è progettata per una durata eccezionale. Il pannello frontale è dotato del vetro esterno Kunlun Crystal Armour super resi-stente, meticolosamente progettato per proteggere il display dalle sollecitazioni dell'uso quoti-diano, resistendo efficacemente a graffi, urti e cadute.

La cerniera di precisione all’avanguardia presenta un innovativo design a cinque archi, realiz-zato in acciaio ad altissima resistenza. A complemento, l'integrità interna di HUAWEI Mate X7 è assicurata da una struttura composita a 3 strati Ultra-Tough che protegge lo schermo interno da impatti, pieghe e usura.

Questa protezione è ulteriormente rafforzata da una cornice centrale in alluminio aeronautico e da una cover posteriore ultraresistente, fornendo una robustezza a 360 gradi senza sacrifi-care l'eleganza. Inoltre, HUAWEI Mate X7 supporta un grado di protezione IP58 e IP59 contro acqua e polvere .

Prestazioni fulminee: un mondo di possibilità a portata di mano

HUAWEI Mate X7 è alimentato da una batteria ad alta capacità da 5.300mAh con anodo in silicio-carbonio. Grazie alle tecnologie SuperCharge da 66W via cavo e 50W wireless, con-sente ricariche rapide per mantenere gli utenti produttivi anche durante le giornate più intense.

Per mantenere le massime prestazioni anche sotto sforzo, HUAWEI Mate X7 è dotato del sistema di dissipazione del calore SuperCool con camera di vapore (VC) ultra-ampia da 3550mm² e materiali in grafene. Che si stia giocando o lavorando in multitasking, lo smartphone rimane fresco e reattivo.

Inoltre, tramite AppGallery, lo store ufficiale di Huawei, è possibile scaricare Aurora Store, che garantisce un accesso facile e sicuro alle app preferite con compatibilità quasi totale .

Un'estetica moderna: dove l'innovazione incontra l'arte

HUAWEI Mate X7 introduce un'estetica sofisticata e pulita, caratterizzata dall'iconico modulo fotocamera “Time-Space Gate” con superfici curve multidimensionali e intagli tridimensionali effetto cristallo.

HUAWEI Mate X7 è disponibile in due varianti di colore premium, “Nebula Red” e nero. En-trambe sono realizzate con una finitura in pelle vegana, consentendo agli utenti di esprimere il proprio stile distintivo con un'eleganza senza pari.

HUAWEI Care – Protezione Schermo gratuita

Inoltre, tutti i Clienti che acquisteranno uno smartphone HUAWEI Mate X7 otterranno gratui-tamente il servizio Huawei Care – Protezione Schermo per 12 mesi, che prevede 1 sostitu-zione schermo gratuita, a fronte di un danno accidentale e non intenzionale. Visitare la pagina dedicata per maggiori informazioni: https://consumer.huawei.com/ it/supporto/huawei-care-screen- protezione/

Disponibilità e Prezzi

HUAWEI Mate X7 è disponibile a partire dal 22 gennaio al prezzo di € 2,099. In occasione del lancio, fino al 25 febbraio utilizzando il coupon AMKTCSX7200, è previsto uno sconto di 200,00€ e, per i modelli disponibili all’acquisto solo su Huawei Store, in omaggio HUAWEI WATCH FIT 4 Pro.