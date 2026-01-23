Whoopi Goldberg debutta in Un posto al sole e riscopre l'amore per la recitazione

Un ritorno inatteso sul set, l’Italia come rifugio creativo e una nuova sfida televisiva: Whoopi Goldberg racconta cosa l’ha riportata davanti alla macchina da presa e perché Napoli le ha restituito il piacere di recitare.

Settant’anni compiuti e una carriera leggendaria alle spalle, Whoopi Goldberg torna a sorprendere scegliendo Un posto al sole come nuova tappa del suo percorso artistico. Dal 23 gennaio 2026 l’attrice entra nella storica soap di Rai 3, che celebra trent’anni di messa in onda, vestendo i panni di Eleanor Price, imprenditrice americana dal carattere energico e curioso.

Collegata dal New Jersey, Goldberg confessa che questa esperienza le ha restituito sensazioni dimenticate. Lavorare alla serie le ha ricordato le ragioni profonde che l’avevano spinta a inseguire la recitazione, un entusiasmo che pensava di aver smarrito con il tempo e che invece è riaffiorato in modo naturale.

Eleanor Price arriva a Napoli per commissionare la costruzione di uno yacht di lusso e trova ospitalità a Palazzo Palladini. Accolta con calore dagli abitanti dello storico palazzo, stringe subito un rapporto speciale con il portiere Raffaele, che le offre alloggio alla Terrazza di Giulia Poggi, momentaneamente assente.

L’attrice racconta di essersi sentita a casa fin dal primo giorno, sul set e in città, nonostante le difficoltà con la lingua. L’Italia, spiega, ha una capacità unica di far sentire chiunque parte di un luogo, indipendentemente dalle origini.

La scelta di lavorare qui è stata anche un modo per rallentare e prendere le distanze dalle tensioni del presente. Girare a Napoli è diventato una pausa rigenerante, quasi una vacanza creativa, che le ha permesso di concentrarsi solo sul lavoro e sul piacere di raccontare una nuova storia.