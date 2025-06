Whoopi Goldberg entra nel cast di 'Un posto al sole' per i 30 anni della fiction Rai

Whoopi Goldberg sorprende i fan italiani annunciando il suo ingresso nel cast di ‘Un posto al sole’ per celebrare i 30 anni della fiction Rai. L’attrice premio Oscar porta un tocco internazionale in una delle soap più amate d’Italia, facendo balzare gli spettatori dalla curiosità alla trepidazione. La sua partecipazione speciale promette di essere un evento indimenticabile, arricchendo ulteriormente questa storica serie e consolidando il suo ruolo come icona globale.

Whoopi Goldberg approda in Rai e sorprende il pubblico italiano con una partecipazione speciale alla storica soap opera 'Un posto al sole'. L’annuncio è stato dato nel corso della presentazione dei palinsesti Rai a Napoli, suscitando grande curiosità tra i fan della fiction.

A svelare la notizia sono stati la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati e la stessa attrice premio Oscar, celebre per film come 'Ghost' e 'Sister Act'. "Per celebrare i 30 anni della fiction, abbiamo pensato a un regalo straordinario: stiamo scrivendo una linea narrativa dedicata a Whoopi", ha spiegato Ammirati. "Sarà una trama originale, con elementi di mystery e anche un legame sentimentale tra il suo personaggio e uno dei protagonisti della serie".

In un video condiviso sui social network, Goldberg ha commentato con entusiasmo la nuova avventura italiana: "Lo so, è un’idea folle", ha scherzato. "Ma sono davvero emozionata. Non vedo l’ora di iniziare. Il mio italiano non è perfetto, ma abbiamo trovato una soluzione".

La partecipazione di una star di calibro internazionale come Whoopi Goldberg rappresenta una svolta per 'Un posto al sole', che continua a rinnovarsi e a sorprendere dopo tre decenni di messa in onda su Rai 3.