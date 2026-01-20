Valentino Garavani, Roma saluta l'icona della moda con funerali solenni

Roma rende omaggio a Valentino Garavani con una cerimonia solenne. La capitale diventa il cuore dell’addio allo stilista che ha trasformato l’eleganza italiana in un linguaggio universale.

Roma si raccoglie nel silenzio per onorare Valentino Garavani, scomparso a 93 anni. La città che ha accompagnato i momenti più intensi della sua carriera si prepara a diventare il palcoscenico di un commiato carico di significato e memoria collettiva.

Lo stilista, simbolo di raffinatezza senza tempo, ha legato il proprio nome a un’idea di bellezza riconoscibile in ogni angolo del mondo. Le sue creazioni hanno raccontato un’eleganza capace di attraversare decenni, trasformando il Made in Italy in un riferimento assoluto per l’alta moda.

Le esequie sono fissate per venerdì 23 gennaio 2025, alle ore 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. La scelta del luogo riflette la volontà di celebrare l’ultimo saluto in un contesto solenne, carico di storia e spiritualità.

Alla cerimonia è attesa una partecipazione ampia e trasversale: personalità della moda, rappresentanti delle istituzioni, amici e collaboratori che hanno condiviso con lui una visione estetica diventata patrimonio culturale.

Con la sua scomparsa, l’Italia perde uno dei protagonisti più influenti del Novecento creativo. Resta un’eredità fatta di stile, rigore e innovazione, capace di continuare a ispirare generazioni di designer e appassionati.