TikTok, intesa per le attività Usa: Trump esulta e ringrazia Xi

Donald Trump rivendica il ruolo nell’intesa che porta TikTok a cedere le attività statunitensi a investitori non cinesi, definendo l’operazione una salvezza per la piattaforma e ringraziando la Cina per il via libera.

Donald Trump ha commentato con entusiasmo l’accordo annunciato da TikTok sulla cessione del ramo statunitense a un gruppo di investitori americani, escludendo partecipazioni cinesi. Il presidente ha presentato l’operazione come un passaggio decisivo per il futuro della piattaforma negli Stati Uniti.

In un messaggio pubblicato sul social Truth, Trump ha sottolineato di essere soddisfatto per aver contribuito a garantire continuità all’app, che a suo dire resterà sotto il controllo di soggetti statunitensi. Ha parlato di un consorzio composto da grandi investitori e definito la nuova proprietà come una voce destinata a contare nel panorama digitale.

Nello stesso intervento, il presidente ha espresso apprezzamento per la collaborazione internazionale che ha portato all’intesa, ringraziando il presidente cinese Xi per il lavoro svolto e per l’approvazione dell’accordo, passaggio ritenuto essenziale per il completamento dell’operazione.