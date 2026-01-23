Squadre con i ricavi più alti: Real Madrid in vetta, club italiani fuori dalla top 10

Il nuovo report sui fatturati del calcio mondiale fotografa un divario sempre più netto tra i grandi club europei: il Real Madrid guida una classifica dominata dagli inglesi, mentre le italiane restano fuori dalla top ten.

Il primato assoluto spetta ancora una volta al Real Madrid, che nella stagione 2024/25 ha fatto registrare ricavi mai raggiunti prima: 1,161 miliardi di euro. Un risultato che consolida la posizione dei blancos come società calcistica più ricca al mondo.

Alle spalle del club spagnolo si collocano altre grandi potenze europee. Il Barcellona supera i 900 milioni di euro di fatturato, mentre il Bayern Monaco chiude il podio con oltre 860 milioni. Subito dopo figurano Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester City e Arsenal, tutte racchiuse in una forbice molto ridotta.

La Premier League conferma il proprio peso economico con ben sei squadre nelle prime dieci posizioni. Oltre ai club già citati, trovano spazio anche Manchester United, Tottenham e Chelsea, a testimonianza di un sistema capace di generare entrate elevate e costanti.

Per quanto riguarda l’Italia, il quadro è decisamente meno brillante. L’Inter è la prima società italiana in graduatoria, ma si ferma all’undicesimo posto con poco più di 538 milioni di euro, nonostante una stagione caratterizzata da numerose finali e risultati sportivi rilevanti.

Più indietro compaiono Milan e Juventus, rispettivamente quindicesima e sedicesima, entrambe poco sopra i 400 milioni di ricavi. Ancora più distante la Roma, che occupa la ventiseiesima posizione con circa 216 milioni, evidenziando un divario strutturale con i principali competitor europei.

Il report evidenzia come il calcio italiano stia attraversando una fase complessa sul piano degli introiti, mentre i campionati stranieri, in particolare quello inglese, continuano a espandere il proprio modello economico.

A livello globale, emerge un dato storico: per la prima volta i venti club con i ricavi più alti hanno superato complessivamente i 12 miliardi di euro di fatturato, con una crescita dell’11% rispetto alla stagione precedente.

Le entrate commerciali restano la principale fonte di guadagno per il terzo anno consecutivo, spinte dall’aumento delle sponsorizzazioni e da una gestione più intensiva degli stadi anche nei giorni senza partite. Un trend che, secondo gli analisti, continuerà a ridisegnare la geografia economica del calcio mondiale.