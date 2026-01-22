Cartelli stradali a tutela dei gatti nel centro di Salice Salentino

Cartelli stradali dedicati alla tutela dei gatti compaiono nel centro di Salice Salentino per ridurre gli incidenti e sensibilizzare automobilisti e cittadini al rispetto degli animali che vivono in libertà.

Nel centro abitato di Salice Salentino sono stati installati nuovi cartelli stradali con un messaggio chiaro rivolto a chi è alla guida: rallentare e prestare attenzione alla presenza dei gatti che vivono stabilmente nel paese.

I segnali riportano la frase “Fai attenzione, anche noi abbiamo una famiglia” e sono stati collocati in circa venti punti considerati più a rischio, dove in passato si sono verificati investimenti di animali e dove sono presenti colonie feline riconosciute.

Oltre all’invito alla prudenza, la segnaletica ricorda il divieto di maltrattare i gatti o di allontanarli dal loro territorio. I cartelli sono accompagnati da illustrazioni con due gattini e dal simbolo del Comune, per rendere il messaggio immediato e facilmente riconoscibile.

L’iniziativa nasce da un confronto tra amministrazione comunale e polizia locale, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete per ridurre i pericoli per gli animali randagi e migliorare la sicurezza anche per i cittadini.

Secondo il promotore del progetto, l’installazione dei cartelli rappresenta un richiamo al rispetto degli animali e alla responsabilità individuale, sottolineando come una guida più attenta possa evitare incidenti e salvare vite.

Anche il sindaco ha evidenziato il valore educativo dell’intervento, spiegando che la nuova segnaletica vuole favorire una convivenza più civile e consapevole, in cui la tutela dei gatti contribuisce a rendere il paese più sicuro e attento alla vita in ogni sua forma.