GCC POKÉMON POCKET: PARATA FANTASMAGORICA

Giuseppe Saieva | 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
pokémon pocket
The Pokémon Company ha annunciato oggi l’arrivo della nuova espansione Parata Fantasmagorica per il popolare Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket, che sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 29 gennaio 2026. Inoltre, le funzionalità di scambio e di lotta saranno presto aggiornate.Nuova espansione: Parata Fantasmagorica

Parata Fantasmagorica permetterà di arricchire la propria collezione e migliorare l’esperienza di lotta grazie a nuove buste di espansione raffiguranti Mega Gardevoir. L’arrivo di questa espansione introduce nuove carte Pokémon-ex Megaevoluzione e segna il debutto del Pokémon leggendario Ogerpon nel GCC Pokémon Pocket, sotto forma di Ogerpon Maschera Turchese-ex.

Leggi anche OGGI DEBUTTA POKÉMON GCC POCKET

Inoltre, Parata Fantasmagorica includerà carte caratterizzate da coloratissime illustrazioni a tema festoso. L’espansione introdurrà anche le carte Stadio, un nuovo tipo di carte Allenatore pensato per dare una scossa alle lotte.

Un'anteprima dell'espansione Parata Fantasmagorica è disponibile in un nuovo trailer pubblicato sul canale YouTube Pokémon ufficiale.