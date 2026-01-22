GCC POKÉMON POCKET: PARATA FANTASMAGORICA

The Pokémon Company ha annunciato oggi l’arrivo della nuova espansione Parata Fantasmagorica per il popolare Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket, che sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 29 gennaio 2026. Inoltre, le funzionalità di scambio e di lotta saranno presto aggiornate.Nuova espansione: Parata Fantasmagorica

Parata Fantasmagorica permetterà di arricchire la propria collezione e migliorare l’esperienza di lotta grazie a nuove buste di espansione raffiguranti Mega Gardevoir. L’arrivo di questa espansione introduce nuove carte Pokémon-ex Megaevoluzione e segna il debutto del Pokémon leggendario Ogerpon nel GCC Pokémon Pocket, sotto forma di Ogerpon Maschera Turchese-ex.

Leggi anche OGGI DEBUTTA POKÉMON GCC POCKET

Inoltre, Parata Fantasmagorica includerà carte caratterizzate da coloratissime illustrazioni a tema festoso. L’espansione introdurrà anche le carte Stadio, un nuovo tipo di carte Allenatore pensato per dare una scossa alle lotte.

Un'anteprima dell'espansione Parata Fantasmagorica è disponibile in un nuovo trailer pubblicato sul canale YouTube Pokémon ufficiale.