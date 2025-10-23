GCC Pokémon Pocket: 1° Anniversario e News

Oggi, The Pokémon Company ha annunciato che il popolare GCC Pokémon Pocket ha superato i 150 milioni di download su dispositivi iOS e Android dall'uscita globale del 30 ottobre 2024.

Per festeggiare il primo anniversario dell'app , sono in arrivo novità e aggiornamenti che permetteranno ai giocatori di collezionare carte in modo ancora più facile e divertente.

Nuova espansione: Mega AscesaDisponibile a partire dal 30 ottobre 2025 , l'espansione Mega Ascesa segna l'inizio di una nuova serie e il debutto dei Pokémon megaevoluti nel GCC Pokémon Pocket . Tre nuove buste di espansione — Mega Ascesa: Mega Gyarados , Mega Ascesa: Mega Blaziken e Mega Ascesa: Mega Altaria — permetteranno ai giocatori di ampliare la propria collezione e scoprire la potenza dei Pokémon-ex Megaevoluzione.

Un' anteprima dell'espansione Mega Ascesa è disponibile in un nuovo trailer pubblicato sul canale YouTube Pokémon ufficiale .

Aggiornamenti nell'app

Nuova funzione "Regala carte" : a partire dal 30 ottobre 2025, questa nuova funzione permetterà ai giocatori di regalare carte di rarità da ? UN ???? agli amici. Sarà possibile regalare fino a una carta al giorno a ciascun amico (incluse le carte dell'espansione più recente) e ricevere fino a una carta al giorno tramite questa funzione.Ampliate le carte scambiabili : presto sarà possibile scambiare anche le carte delle espansioni e buste di espansione più recenti. In più, oltre alle carte di rarità da ? UN ???? e di rarità ?, sarà possibile scambiare anche le carte di rarità ??, Cromatica 1 e Cromatica 2.Miglioramenti alla pesca misteriosa : le carte dell'espansione più recente non ancora ottenute appariranno più spesso nella pesca misteriosa. Inoltre, su ogni carta presente nella pesca misteriosa verrà visualizzato il numero di copie in proprio possesso.

Eventi in arrivoGli eventi elencati qui sotto sono inoltre in arrivo nell'app.

Promozione per festeggiare il primo anniversario, dalle 06:00 (UTC) del 30 ottobre alle 05:59 (UTC) del 17 dicembre : in occasione del primo anniversario del GCC Pokémon Pocket , tutti i giocatori riceveranno senza costo una busta di espansione Mega Ascesa: Mega Gyarados, una busta di espansione Mega Ascesa: Mega Blaziken e una busta di espansione Mega Ascesa: Mega Altaria. Le tre buste di espansione saranno disponibili nella schermata "Regali" effettuando l'accesso a partire dal 30 ottobre 2025.

Missioni speciali per festeggiare il primo anniversario, dalle 06:00 (UTC) del 30 ottobre alle 05:59 (UTC) del 17 dicembre : in questo periodo, i giocatori potranno completare delle missioni speciali per ottenere un emblema che celebra il primo anniversario del gioco e altre ricompense.Evento bonus ristampa PROMO 2025, dalle 06:00 (UTC) del 30 ottobre alle 05:59 (UTC) del 9 novembre : i giocatori potranno cimentarsi in speciali lotte con CPU per ottenere le buste promozionali voll. 1-6 e 8-13 della serie A.

Evento pesca misteriosa ristampa PROMO 2025, dalle 06:00 (UTC) del 30 ottobre alle 05:59 (UTC) del 14 novembre : i giocatori potranno trovare carte promozionali apparse nelle pesche misteriose delle serie A. Sarà inoltre possibile completare delle missioni per ottenere un Buono negozio evento da scambiare nel negozio per ottenere una carta promozionale.

Ulteriori informazioni sul Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket sono disponibili su Pokemon.it/GCCPocket.